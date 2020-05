3 Aktien, die man heute kaufen und für die nächsten 50 Jahre halten kann

Wenn du dich selbst als langfristigen Investor betrachtest, wird sich der gegenwärtige Abschwung am Markt wahrscheinlich als eine hervorragende Kaufgelegenheit herausstellen, vorausgesetzt, du wählst die richtigen Aktien. Da viele hochwertige Aktien immer noch weit unter ihren Februar-Höchstständen liegen, denk an dieses Warren-Buffett-Zitat: „Zeit ist der Freund eines exzellenten Unternehmens und der Feind eines mittelmäßigen Unternehmens.“

Wenn es jemals eine Zeit gab, sich richtige „Set it and forget it“-Aktien anzusehen, die es dir erlauben, nachts gut zu schlafen, dann ist diese Zeit jetzt gekommen. Welche Arten von Aktien sind das? Unternehmen, die sowohl über die finanzielle Stärke verfügen, um die gegenwärtige Krise zu überstehen, als auch über genügend vielversprechende Wachstumschancen, um sie in den kommenden Jahrzehnten voranzutreiben.

Vor diesem Hintergrund sind hier drei Aktien mit einem Zeithorizont von 50 Jahren, die du heute kaufen kannst.

Der aktuelle Ausbruch von COVID-19 verdeutlicht die Bedeutung von Amazon.com für die Gesellschaft. Da die Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen, um die Ausbreitung des Virus zu vermeiden, bestellen sie immer mehr Waren bei Amazon, anstatt in physische Geschäfte zu gehen. Der Nachfrageschub kam so plötzlich, dass Amazon im März und April 175.000 neue Leute einstellte, die Löhne um 2 Dollar pro Stunde erhöhte und den Überstundenzuschlag im Laufe des Quartals verdoppelte.

Die Nachfragesteigerung im März führte im letzten Quartal zu einem Umsatzwachstum von 29 % und übertraf damit den Anstieg von 17 % vor einem Jahr. Und da COVID-19 wahrscheinlich auch im nächsten Jahr eine Bedrohung bleiben wird, zumindest bis ein Impfstoff zur Verfügung steht, dürfte der Einkauf bei Amazon für immer mehr Menschen zu einer festen Gewohnheit werden.

Amazon tut viel mehr, als nur eine breite Palette von Waren zu liefern. Das Unternehmen ist auch führend im Cloud Computing, das es Unternehmen ermöglicht, ihre IT-Infrastruktur in Amazons effiziente, hochmoderne Rechenzentren auszulagern. Amazon Web Services (AWS) ist der absolute Marktführer in dieser Kategorie. Und obwohl das Unternehmen im letzten Quartal kostenlose Dienstleistungen für kleine Unternehmen angeboten hat - und bereits einen enormen Umsatz von 40 Milliarden Dollar erzielte -, konnte es ein Wachstum von 33 % verzeichnen. Die Betriebsmargen von AWS stiegen ebenfalls um 400 Basispunkte auf mehr als 30 %.

Mit den Kerngeschäften E-Commerce und Cloud Computing hat Amazon bereits eine überzeugende langfristige Wachstumsgeschichte vorzuweisen. In den USA machte der E-Commerce im Jahr 2019 nur 11 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus, gegenüber 9,9 % im Jahr 2018, und wird in den kommenden Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen. Unterdessen stellt die Run Rate von AWS von über 40 Milliarden Dollar nur einen kleinen Bruchteil des gesamten IT-Unternehmensmarktes in Höhe von 3,7 Billionen Dollar für Infrastruktur, Plattform und Software dar, sodass für AWS ein großer potenzieller Markt besteht, in den es in den kommenden Jahrzehnten hineinwachsen kann.

Aber abgesehen von diesen beiden Wachstumsstorys ist das, was Amazon für Jahrzehnte wirklich antreiben wird, seine erfinderische, unternehmerische Kultur. CEO Jeff Bezos bezeichnet es als „Day One“-Unternehmen, was bedeutet, dass Amazons Kultur darin besteht, trotz seiner enormen Größe in der Art eines Start-ups zu erfinden und zu experimentieren.

Das Unternehmen ist bereits auf dem besten Weg, einige dieser neuen Geschäftszweige Wirklichkeit werden zu lassen. So hat Amazon beispielsweise sein digitales Werbegeschäft, das vor ein paar Jahren noch praktisch bei null lag, auf 14 Milliarden Dollar Umsatz im letzten Jahr gesteigert und ist im Jahr 2019 um 40 % gewachsen. Amazon hat auch sein kassen- und kontaktloses Amazon-Go-Store-Konzept erfunden und damit begonnen, Lizenzen an andere Einzelhändler zu vergeben.

In den kommenden Jahren würde ich erwarten, dass Amazons erfinderische Kultur und seine Bereitschaft, Geld zu verlieren, noch mehr neue Unternehmen hervorbringen wird, von denen wir noch nicht einmal wissen. Die heutige starke Position und die einzigartige Kultur sind der Grund dafür, dass Amazon für die nächsten 50 Jahre eine Aktie bleibt, die man kaufen und für die nächsten 50 Jahre halten kann, auch wenn sie sich 2020 schon so gut entwickelt hat.

Einer der größten Rivalen von Amazon ist Alphabet, aber das bedeutet nicht, dass Alphabet nicht auch langfristig ein hervorragender Kauf sein kann.

Während Amazon den E-Commerce-Bereich dominiert, dominiert Alphabet die Onlinesuche in noch größerem Maße mit einem Marktanteil, der sich weltweit 90 % nähert. Das macht Alphabet zur ersten Wahl für hochwirksame digitale Anzeigen.

Insgesamt nimmt die digitale Werbung den traditionellen Werbequellen Anteile ab und nach einer Schätzung von Trefis vom vergangenen Jahr wurde erwartet, dass die digitale Werbung zwischen 2019 und 2025 jährlich um durchschnittlich 16 % wachsen wird. Dieses Wachstumsprofil wurde mit der COVID-19-Pandemie verlangsamt, aber Alphabet berichtete erst im vergangenen Monat über besser als erwartete Ergebnisse, die zeigten, dass digitale Werbung am Tiefpunkt der Pandemie relativ widerstandsfähig ist.

Diese Widerstandsfähigkeit zeigte sich nicht nur bei der Suchmaschine, sondern auch im wachstumsstarken YouTube-Segment von Alphabet, das das Unternehmen 2006 für nur 1,65 Milliarden US-Dollar erworben hat. Um dem starken Wachstum von YouTube unter Alphabet eine Perspektive zu geben: Es hat allein im letzten Quartal einen Umsatz von 4 Milliarden US-Dollar erzielt.

Alphabet verfügt also über mehrere dominierende digitale Werbegeschäfte, die in diesem Jahr zwar Gegenwind ausgesetzt sein werden, aber im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus wieder überdurchschnittlich wachsen dürften. Aber was Alphabet in den nächsten 50 Jahren wirklich vorantreiben könnte, sind einige seiner neueren Geschäftsbereiche und bahnbrechende Projekte, die es mit seiner Plattform für „Other Bets“ kultiviert hat.

Das wichtigste werbefreie Geschäft für Alphabet ist seine aufkeimende Cloud Division, die es zu einem gewaltigen Herausforderer gegen AWS auszubauen hofft. So weit, so gut. Obwohl Google heute viel kleiner ist als AWS, wuchs seine Cloud-Abteilung mit 52 % im letzten Quartal schneller, wobei die zugrunde liegende Infrastructure-as-a-Service-Plattform schneller anstieg.

Alphabet besitzt auch das Android-Betriebssystem für Mobiltelefone, das Gebühreneinnahmen aus dem Google-Play-App-Store generiert, der ebenfalls stark anstieg, als Folge der „Bleiben Sie zu Hause“-Verordnungen. Investoren sollten sich darauf freuen, dass Googles App- und Hardware-Geschäfte auch in den kommenden Jahren wachsen werden.

Wenn man über fünf oder zehn Jahre hinausblickt, könnten Alphabet-Investoren einen weiteren Boom erleben, wenn sich eine der aufkeimenden „Other Bets“ auszahlt. Dazu gehören Waymo, Alphabets Einheit für selbstfahrende Autos; Verily, sein Life-Sciences-Technologie-Segment; Calico, das sich auf die Verlängerung der menschlichen Lebensspanne konzentriert; Access, das Hochgeschwindigkeitsinternet in einige amerikanische Städte bringt; Loon, das mithilfe von Ballons Internet in unterversorgte Gebiete der Welt bringt, sowie eine Reihe anderer neuer Unternehmungen. Google verfügt auch über zwei Investitionszweige, darunter GV, das sich auf Start-ups in der Frühphase konzentriert, und Google Capital, das in Unternehmen investiert, die sich in einem frühen Wachstumsstadium befinden.

Da neben der Suchmaschine noch so viele andere Eisen im Feuer sind, ist Alphabet eine solide Investition, die ein weiteres halbes Jahrhundert überleben und gedeihen wird.

Obwohl sie vielen amerikanischen Investoren unbekannt ist, ist die südafrikanische Investmentfirma Naspers eine weitere Aktie, die meiner Meinung nach in den kommenden Jahren und Jahrzehnten viele interessante Dinge tun kann. Ihr wichtigster Vermögenswert ist eine Beteiligung an Tencent in Höhe von 31 %, dem chinesischen Internetriesen mit dominanten Positionen in Chinas wachstumsstarker Technologiebranche.

Tencent ist führend auf dem Gebiet der Onlinevideospiele und leistet Pionierarbeit bei der Revolution der kostenlosen mobilen Spiele, die in den letzten zehn Jahren in China stattgefunden hat. Das andere Kronjuwel von Tencent ist WeChat, das Facebook Chinas (da Facebook dort verboten ist). WeChat meldete im letzten Quartal 1,2 Milliarden Nutzer und verzeichnete damit ein anhaltendes Nutzerwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, wobei die Einnahmen um 47 % stiegen, viel schneller als bei Facebook.

Aber die Reichweite von Tencent geht weit über WeChat und Videospiele hinaus. Das Unternehmen ist eine der wenigen führenden Video-Streaming-Plattformen in China und verfügt mit seiner Mehrheitsbeteiligung an der Tencent Music Entertainment Group über die größte Musik-Streaming-Plattform. Das Unternehmen ist auch einer von zwei großen Marktführern im elektronischen Zahlungsverkehr mit seiner TenPay-Abteilung, die auch Vermögensverwaltung und Kreditvergabe betreibt.

In jüngster Zeit hat sich Tencent zu einem lebensfähigen Cloud-Computing-Unternehmen entwickelt. Ende letzten Jahres brachte seine Cloud-Abteilung Tencent Meeting heraus, das sich inmitten der Pandemie schnell zur führenden Videokonferenzanwendung in China entwickelt hat.

Dank seiner Führungsrolle in all diesen wachstumsstarken Märkten konnte Tencent im ersten Quartal einige erstaunliche Ergebnisse erzielen, wobei der Gesamtumsatz um 25 % und der Nettogewinn um 29 % gestiegen ist.

Aber ich schlage vor, Naspers zu kaufen, nicht Tencent. Und warum? Aus zwei Gründen: Erstens: Naspers besitzt nicht nur einen großen Anteil an Tencent, sondern auch viele andere globale Internetunternehmen auf der ganzen Welt in den Bereichen Lebensmittellieferung, Zahlungen und Onlinekleinanzeigen. Zweitens: Naspers handelt mit einem enormen Preisnachlass für seine Beteiligung an Tencent, ganz zu schweigen von seinen anderen Geschäften außerhalb von Tencent!

Naspers hat versucht, die Bewertungslücke zu schließen, indem es seine Investitionen außerhalb Südafrikas, einschließlich Tencent, in eine separate Firma namens Prosus ausgegliedert hat, die Naspers letztes Jahr in Europa, einer größeren Börse als Südafrika, notiert hat. Obwohl der Wert von Prosus im Vergleich zu seiner Beteiligung an Tencent etwas gestiegen ist, wird es immer noch mit einem beträchtlichen Abschlag gehandelt, und Naspers handelt sogar mit einem zusätzlichen Abschlag gegenüber dem Wert seiner Beteiligung an Prosus in Höhe von 72,5 %.

Dennoch versucht das Management von Naspers eindeutig, die Bewertungslücke durch Financial Engineering zu schließen, und es gibt weitere Schritte, die es in der Zukunft unternehmen kann. In den nächsten 50 Jahren erwarte ich nicht nur, dass Tencent gut abschneidet, sondern ich erwarte auch, dass Naspers (und Prosus) einen Weg finden werden, die Bewertungslücke zwischen ihren Aktienkursen und ihrem Vermögenswert zu schließen.

Das geschieht vielleicht nicht von heute auf morgen oder sogar innerhalb von ein oder zwei Jahren, aber auf sehr lange Sicht gewährt Naspers den Anlegern ein erstklassiges Technologieunternehmen mit einem Rabatt von etwa 40 % auf den Wert dieser Anlage und wahrscheinlich einen Rabatt von 50 % auf den gesamten Nettovermögenswert von Naspers, wenn andere Unternehmen als Tencent berücksichtigt werden. Deshalb ist Naspers auf sehr, sehr lange Sicht eine so faszinierende Investition, da ich nicht erwarte, dass der Rabatt schnell wegfällt.

