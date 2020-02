3 Aktien mit den höchsten Dividendenwachstumsraten in Deutschland – und wo man noch mehr erwarten kann!

Die Dividendensaison nimmt langsam Fahrt auf. Für Einkommensinvestoren ist es nun von Bedeutung, einen Blick auf die Listen der erwarteten Dividendenzahlungen zu werfen. Hier kann man sehr schnell erkennen, welche Aktie die richtige Wahl sein könnte.

Viel wichtiger als die Dividendenrendite könnte sich jedoch das Dividendenwachstum entpuppen, denn eine hohe Rendite ist oft ein erstes Anzeichen für eine bevorstehende Kürzung. Aktien mit einer niedrigeren Rendite, die langfristig aber schneller wächst, könnten für langfristig orientierte Fools am Ende vielversprechender sein.

Lasst uns daher mal einen Blick auf die Aktien des DAX, MDAX und SDAX mit den höchsten Dividendenwachstumsraten seit dem Jahr 2010 anschauen. Die drei Unternehmen Covestro , Corestate Capital sowie Washtec stechen dabei mit langfristigen Wachstumsraten von über 20 % hervor. Welche könnte nun für einen Fool interessant sein?

Covestro - 36,1 % durchschnittliches Dividendenwachstum seit 2010

Covestro gehört zu einem der weltweit führenden Hersteller von Hightech-Polymerwerkstoffen. Das dem DAX angehörige Chemieunternehmen zahlt erst seit 2015 eine Dividende und kann daher seit 2010 erst drei Dividendenerhöhungen ausweisen.

Die letzte Dividende belief sich auf 2,40 Euro und wurde um 9,1 % erhöht, was letztendlich dem Grundsatz der Dividendenpolitik entspricht. Man wolle hier Investoren eine attraktive jährliche Dividende bieten, die jeweils über oder zumindest auf der Höhe der Dividende des Vorjahres liegt.

Dass die letzte Dividende von 2,40 Euro weiter erhöht wird, ist möglich, bleibt aber ein Risiko. Die aktuelle Guidance sieht nämlich eine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2019 vor, die im günstigsten Fall der Hälfte des berichteten Wertes aus dem Geschäftsjahr 2018 entspricht.

Corestate Capital - 37,5 % durchschnittliches Dividendenwachstum seit 2010

Die Corestate Capital ist ein europäischer Investmentmanager mit einem aktuell verwalteten Vermögen von 28 Mrd. Euro. Der dem SDAX angehörige Asset-Manager kann seit dem Jahr 2010 auf ein durchschnittliches Dividendenwachstum von 37,5 % zurückblicken.

Die letzte Dividende lag mit 2,50 Euro um 25 % über der Vorjahresdividende von 2,00 Euro. Seit dem Jahr 2010 konnten Aktionäre der Corestate Capital dreimal eine steigende Dividende einstreichen.

Die grundsätzliche Dividendenpolitik, rund die Hälfte des Gewinns jährlich an die Aktionäre auszuschütten, wurde auch mit der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen 2019 nochmals bestätigt. Das Ergebnis je Aktie lag zuletzt mit 2,42 Euro für die ersten neun Monate zwar deutlich unter dem vergleichbaren Vorjahreswert von 3,78 Euro, für das Gesamtjahr wird allerdings von einem bereinigten Jahresüberschuss zwischen 130 und 140 Mio. Euro ausgegangen. Im Geschäftsjahr 2018 lag dieser Wert bei 135,3 Mio. Euro.

Washtec - 25,8 % durchschnittliches Dividendenwachstum seit 2010

Beim Unternehmen Washtec handelt es sich um einen Hersteller von Waschanlagen für alle Arten von Fahrzeugen. Das seit dem Jahr 1997 an der Börse gelistete und aktuell dem SDAX angehörige Unternehmen kann auf eine durchschnittliche Dividendenwachstumsrate von 25,8 % zurückblicken. Es gehört damit zu den Dividenden-Highflyern des deutschen Kapitalmarktes.

Die letzte Dividende belief sich mit 2,45 Euro allerdings nur noch auf dem Niveau des Vorjahres. Auch wenn die letzte Zahlung nicht erhöht wurde, so konnten sich Aktionäre seit dem Jahr 2010 insgesamt sechsmal über steigende Dividende freuen. Lediglich in einem Jahr gab es keine Dividendenzahlung.

Die Dividendenpolitik von Washtec sieht eine attraktive Ausschüttung in Relation zum Unternehmenserfolg vor. Da die letzten Neunmonatszahlen allerdings als schwach interpretiert werden könnten und auch der Ausblick für 2019 einen deutlichen Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei stabilen Umsätzen vorsieht, wäre es durchaus denkbar, dass die kommende Dividende etwas niedriger ausfällt.

Fazit

Die drei Unternehmen Covestro, Corestate Capital sowie Washtec verfügen über die höchsten Wachstumsraten der Dividende, die ein börsennotiertes Unternehmen des DAX, MDAX oder SDAX im langfristigen Durchschnitt aufweisen kann. Auch die Dividendenrenditen liegen bei allen drei Unternehmen deutlich über dem Marktdurchschnitt. Ob die hohen Dividenden allerdings weiter gezahlt werden, muss erst noch abgewartet werden.

Covestro und Washtec zeigten bereits operative Schwächen und auch bei der Corestate Capital wurde ein rückläufiges Ergebnis in den ersten neun Monaten ausgewiesen. Dass das Dividendenwachstum damit langfristig hoch bleiben wird, ist aus meiner Sicht mehr als fraglich. Zumindest sollte ein Fool schon einmal eine Wachstumsdelle einplanen.

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

