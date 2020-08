3 Investitionstipps, mit denen man durch den Rest des Jahres 2020 kommt

Es ist das Jahr einer Pandemie, Proteste und Mörderhornissen. Ob du es magst oder nicht, wir haben noch fünf Monate vor uns, bevor wir das Jahr 2020 hinter uns lassen können. Ob du also neu beim Investieren bist oder schon seit Jahrzehnten investierst, hier sind ein paar Tipps, um dich durch den Rest des Jahres zu bringen.

1. Bereite dich auf Turbulenzen vor

Im März stürzte der Aktienmarkt ab, als COVID-19 plötzlich zu einer nationalen und globalen Bedrohung wurde. Obwohl sich der Markt seitdem gut erholt hat, kann man nicht davon ausgehen, dass nicht ein weiterer Crash kommt.

Wenn sich der Ausbruch von COVID-19 verschlimmert (der Juli war in dieser Hinsicht bereits ein schlechter Monat), könnten wir einen weiteren weitreichenden Lockdown erleben, der sich wiederum auf die Aktien auswirken könnte. Vergessen wir auch nicht, dass dies ein Wahljahr ist, was auch den Aktienmarkt zum Absturz bringen könnte. Bereite dich auf die Volatilität vor, die vor dir liegen könnte, damit du nicht in Panik gerätst und anfängst, Investitionen zu verkaufen, wenn sie anfangen, an Wert zu verlieren.

2. Habe viel Bargeld für Notfälle parat

Während einer Rezession ist ein Notfallfonds eine absolute Notwendigkeit. Auf diese Weise hast du, wenn du deinen Job verlierst, Geld zur Hand, um dich über Wasser zu halten. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum du Ersparnisse für den Notfall brauchst.

Ohne Geld auf der Bank hast du vielleicht keine andere Wahl, als dein Investmentkonto anzuzapfen und das könnte dich dazu zwingen, ernsthafte Verluste hinzunehmen, die du sonst vermieden hättest. Wenn du jetzt noch arbeitest und kurzfristig knapp bei Kasse bist, solltest du anfangen, Geld auf die Bank zu legen - bevor sich deine persönliche finanzielle Situation verschlechtert.

3. Eine vielfältige Mischung von Investitionen haben

Damals im März wurde der Aktienmarkt insgesamt gebeutelt, und sogar einige sogenannte rezessionssichere Industrien mussten Prügel einstecken. Aber angesichts der Volatilität, die vor uns liegen kann, ist es wichtig, ein diversifiziertes Portfolio zu haben, damit dein Verlustpotenzial minimiert wird, wenn ein bestimmtes Marktsegment in den kommenden Monaten schwer getroffen wird. Da sich die Aktien derzeit in einer ziemlich starken Position befinden, solltest du die Gelegenheit nutzen, um dein Portfolio zu bewerten und eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen - bevor der Markt wieder einbricht.

Man kann also sagen, dass 2020 ein Jahr wie kein anderes war - und es ist noch nicht einmal vorbei. Aber denk daran, wenn es um Investitionen geht, ist ein langfristiger Ansatz am besten, also fixiere dich nicht darauf, was mit deinem Portfolio in den nächsten Monaten passiert, sondern erinnere dich daran, dass auch dieses Jahr vergehen wird. Und wenn du dich entsprechend vorbereitest, besteht eine gute Chance, dass du die nächsten fünf Monate unbeschadet überstehst.

The post 3 Investitionstipps, mit denen man durch den Rest des Jahres 2020 kommt appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 08.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images