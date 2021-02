3 starke Wachstumsaktien, die ich Freunden & Familie ans Herz legen würde!

Ist man bei Freunden und Familie besonders vorsichtig, wenn es um Wachstumsaktien geht? Möglicherweise. Deshalb habe ich mir heute einmal die folgende Frage gestellt: Welche Wachstumsaktien würde ich Freunden und Familie heute empfehlen?

Herausgekommen ist meiner Meinung nach ein ziemlich spannender Basket, der einen diversifizierten Ansatz in mindestens drei verschiedene Wachstumsmärkte ermöglichen kann. Natürlich würde ich Freunden und Familie auch zu einem langfristig orientierten Ansatz raten. Das gilt aus Foolisher Perspektive natürlich sowieso.

Wachstumsaktie für Freunde & Familie: Etsy

Eine erste Wachstumsaktie, die ich Freunden und Familie ans Herz legen würde, ist die von Etsy. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um einen inzwischen vermutlich etwas bekannteren E-Commerce-Akteur. Die COVID-19-Phase hat dazu beigetragen.

Etsy ist jedoch mehr als COVID-19 und auch mehr als bloß ein kurzzeitig aufflackerndes Maskengeschäft. Das hat der E-Commerce-Akteur auch im Vorweihnachtsquartal bewiesen. Die Umsätze kletterten im Jahresvergleich mit einer bemerkenswerten Wachstumsrate von 128,7 % auf 617,35 Mio. US-Dollar. Mit einem Nettoergebnis von 148,5 Mio. US-Dollar gerät das Unternehmen außerdem immer mehr in die Profitabilität.

Die Aktie von Etsy besitzt jedoch noch eine Menge Potenzial. Das Management spricht im Rahmen dieses Quartalszahlenwerks von einem adressierbaren Gesamtmarkt von 1,7 Billionen US-Dollar (!). Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von ca. 25 Mrd. US-Dollar ist die Bewertungslage langfristig noch nicht ausgereizt. Etsy ist daher eine erste langfristige Wachstumsaktie, die ich Freunden und Familie nahelegen würde.

Pinterest : Netzwerk für Freunde & Familie?

Eine zweite Wachstumsaktie, die ich mir nahestehenden Personen nahelegen würde, ist außerdem die von Pinterest. Vermutlich weiß ein Großteil dieser Personengruppe jedoch, was hinter der Aktie steckt: Ein soziales Kreativnetzwerk. Wobei ich, wie gesagt, glaube, dass ich meiner Familie und meinen Freunden das Unternehmen nicht erklären müsste.

Das, was jedoch ein, zwei Worte verdient hat, ist der derzeitige Stand der Monetarisierung. Pinterest hat zuletzt weitere wichtige Fortschritte im vierten Quartal gemacht. Die Umsätze kletterten im Jahresvergleich um 76 % auf 706 Mio. US-Dollar. Die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer sind mit 1,57 US-Dollar ebenfalls weiterhin wachstumsstark. Allerdings existiert auch hier noch eine Menge langfristig orientiertes Potenzial.

Zum einen, weil Pinterest sein Netzwerk noch bedeutend erweitern kann. Derzeit verfügt das Netzwerk über 459 Mio. aktive Accounts. Zudem besitzt die Monetarisierung der internationalen Nutzer mit einem Durchschnittswert von 0,35 US-Dollar noch eine Menge Umsatzpotenzial. Ich bin daher überzeugt: Diese Wachstumsaktie kann langfristig noch mehr. Mit einer Marktkapitalisierung von 50,6 Mrd. US-Dollar ist das Ende der Fahnenstange vermutlich nicht erreicht.

Mercadolibre : Mindestens zwei Megatrends!

Zu guter Letzt würde ich außerdem die Wachstumsaktie Mercadolibre Freunden und Familie empfehlen. Die Aktie verbrieft ein Unternehmen, das auf E-Commerce und digitale Zahlungsdienstleistungen setzt. Das sind zwei trendstarke Megatrends, die langfristig ein gigantisches Potenzial versprechen können.

Mercadolibre hat sein Quartalszahlenwerk für das vierte Quartal noch nicht vorgelegt. Das dritte Quartal ist jedoch ein besonders wachstumsstarker Zeitraum gewesen, in dem die Umsätze im Jahresvergleich um über 140 % zugelegt haben und erstmals die Marke von 1,1 Mrd. US-Dollar hinter sich ließen. Das Payment Volume ist erneut ein Wachstumstreiber mit einem Wachstum von 160 % im Jahresvergleich gewesen.

Mercadolibre nimmt einen adressierbaren Gesamtmarkt von über 600 Mio. Verbrauchern in den Fokus. Das zeigt mir: Das Potenzial ist noch immer gigantisch. Zumal die derzeitige Marktkapitalisierung mit 80,4 Mrd. US-Dollar langfristig noch eine Chance sein dürfte.

Wachstumsaktien für Freunde und Familie!

Wenn ich Freunden und Familie daher spannende Wachstumsaktien empfehlen müsste, würde ich auf starke Trends, etablierte Geschäftsmodelle und trotzdem noch weiteres Potenzial achten. Etsy, Pinterest und Mercadolibre träfen meiner Meinung nach diesen Mix. Vielleicht ist ja auch für dich etwas dabei, um dein Portfolio zu erweitern.

The post 3 starke Wachstumsaktien, die ich Freunden & Familie ans Herz legen würde! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Etsy, Mercadolibre und Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy, MercadoLibre und Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images