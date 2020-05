3 wichtige Punkte von Warren Buffetts Berkshire-Hathaway-Jahresversammlung

Ich würde wetten, dass fast jeder Value-Investor der Welt den Monat Mai im Anlagekalender eingekreist hat.

Warum? Weil dies der Monat ist, in dem einer der größten Investoren aller Zeiten - Warren Buffett - sein “Woodstock für Kapitalisten” abhält, auch bekannt als die Jahreshauptversammlung der Aktionäre von Berkshire Hathaway.

Traditionell werden diese Treffen in Omaha, Nebraska, abgehalten und ziehen Tausende von Investoren aus der ganzen Welt an. In diesem Jahr war es aufgrund des Coronavirus stattdessen ein virtuelles Treffen - nur ein Einzelgespräch mit Buffett und einem seiner stellvertretenden Vorsitzenden.

Das ganze Treffen dauerte mehrere Stunden, aber hier sind 3 wichtige Punkte, die ich mitgenommen habe.

Buffett kauft nicht

Warren Buffett enthüllte, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2020 keineswegs die Zügel der Geldbörse gelockert hat - trotz seiner berühmten Vorliebe für einen Marktcrash. Ob dies uns sagt, dass Buffett einfach auf einen größeren Crash wartet oder nur konservativ mit seinem Geld umgeht, war nicht klar. Er sagte jedoch, dass er auf einen großen Deal wartet und dass er “nicht so viel Geld hat, wie es aussieht”.

Fluggesellschaften sind für Buffett gelandet

Buffett enthüllte auch, dass Berkshire Hathaway seine gesamten Beteiligungen an US-Fluggesellschaften aufgegeben hat, wobei er sich auf zu große Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsmodelle im Zeitalter des Coronavirus berief, sowie auf den erheblichen Kapitalbedarf, den sie in diesem Jahr und darüber hinaus haben werden.

Lange hatte Buffett Fluggesellschaften gemieden, schien aber in den letzten Jahren seine Meinung über sie geändert zu haben, indem er große Positionen von vier großen amerikanischen Fluggesellschaften kaufte. Es sieht so aus, als hätte er an seiner “keine Fluggesellschaften”-Regel festhalten sollen, da Berkshire alle 4 mit erheblichen Verlusten verkauft hatte.

Buffett wettet immer noch auf Aktien und Amerika

Auch wenn wir uns gerade in beispiellosen und beängstigenden Zeiten befinden, hat Buffett sich viel Zeit genommen, um uns zu erklären, wie Amerika (und die Welt) schon früher Krisen durchlebt hat und zu neuen Höhenflügen angesetzt hat. Er verwies auf die Spanische Grippe, die beiden Weltkriege und die Große Depression als Beweis für den Einfallsreichtum und das Potenzial der Menschheit, Widrigkeiten zu überwinden. Er sagte auch den Investoren, dass er immer noch “auf Amerika setzt”, was er für den Rest seines (hoffentlich langen) Lebens tun werde.

Buffett erinnerte uns auch an den Wert langfristiger Investitionen in Aktien und hob deren überlegenes Potenzial gegenüber einer Staatsanleihe oder einer Unze Gold hervor.

Foolishes Fazit

Warren Buffett ist eine unschätzbare Quelle von Weisheit und Einsicht, und ich möchte allen, die an Investitionen interessiert sind, dringend empfehlen, sich seine Präsentation anzusehen. Ich denke, die Lektionen, die Buffett selbst genutzt und gelehrt hat, sind auch heute noch genauso relevant wie eh und je.

