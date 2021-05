4 geniale Warren Buffett-Weisheiten

Jedes Jahr am 1. Mai findet die alljährliche Berkshire Hathaway-Hauptversammlung statt. Normalerweise versammeln sich dann zehntausende Fans in Omaha (Nebraska), wo es sonst nur wenige Menschen hinzieht. In diesem Jahr (2021) findet Berkshires Hauptversammlung mit Warren Buffett und Charlie Munger allerdings pandemiebedingt in Los Angeles statt.

Auf vergangenen Veranstaltungen haben sie ihren Fans schon oft sehr viele wertvolle Tipps gegeben. Hier sind vier Warren Buffett-Zitate, die uns zu einem besseren Investor machen.

1. Warren Buffett: „Risiken entstehen, wenn wir nicht wissen, was wir tun.“

Ein einfacher Warren Buffett-Satz, der jedoch den Hauptgrund für Verluste an der Börse erklärt. Wenn wir uninformiert investieren, werden wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Verluste erleiden. Obwohl heute jedermann ohne jede Vorkenntnis Aktien und ETFs handeln kann, müssen wir trotzdem genau wissen, was wir tun.

Wir benötigen eine Strategie. Sie kann sehr einfach gehalten werden, aber wir sollten uns vorher sicher sein, dass sie funktioniert und welche Risiken sie mit sich bringt.

2. Warren Buffett: „Unsere bevorzugte Haltedauer ist für immer.“

Wenn wir heute Werbung für Aktien sehen, handelt es sich fast immer um den Verkauf von Kurzfriststrategien. Warren Buffett und Charlie Munger halten davon rein gar nichts. Sie empfehlen genau das Gegenteil. Wähle deine Investments weise, nach langer Überlegung und bleib dann dabei. Möglichst für immer.

3. „Kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich ihr Kurs halbiert!“

Die größte Angst vieler Aktionäre und Aktienkritiker ist, dass sich der Wert ihres Depots einmal halbieren könnte. Die Schwankungen des Marktes halten uns davon ab, das Vermögen im Laufe eines Lebens zu vervielfachen. Warren Buffett hat dazu eine klare Meinung.

Es gehört zur Natur der Wirtschaft, in Zyklen zu verlaufen. Viele Dinge, die unternommen werden, um sie zu vermeiden, führen meist zu einer Renditeminderung. Deshalb kaufe niemals eine Aktie oder einen Fonds, wenn du die Schwankungen nicht ertragen kannst.

4. „Wenn du gerne sechs bis acht Stunden pro Woche mit Investments verbringst, dann tu es. Wenn nicht, dann investiere in Indexfonds.“

Warren Buffett ist ein Investmentprofi, dessen Erfolg auf sehr viel Arbeit beruht. Er handelt sehr wenig, liest jedoch den ganzen Tag und analysiert Unternehmen. Wenn wir also in Einzelaktien investieren möchten, müssen wir uns vorher intensiv mit den Unternehmen auseinandersetzen. Dies gilt auch für Aktientipps von Dritten. Wir können die Verantwortung nicht abgeben.

Wer dafür keine Zeit hat, kann immer noch in breit gestreute Indexfonds (ETFs) in die großen Indizes dieser Welt investieren. Auch auf diesem Weg wird sich im Laufe der Zeit das eigene Vermögen vervielfachen.

