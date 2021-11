5 Euro pro Tag investiert in marktschlagende Dividendenaktien können deine Rente bereits verdoppeln

5 Euro pro Tag investiert in marktschlagende Dividendenaktien: Wusstest du, dass das bereits ausreichend sein könnte, um deine Rente zu verdoppeln? Vielleicht schon. Immerhin erkennen wir ziemlich schnell, dass der Betrag mit ca. 150 Euro im Monat nicht gerade gering ist. Zeit, Rendite und Zinseszinseffekt tun natürlich ihr Übriges.

Trotzdem können solche Rechenbeispiele manchmal die Augen öffnen. Riskieren wir daher heute einen Blick darauf, wie 5 Euro pro Tag investiert in marktschlagende Dividendenaktie deine Rente möglicherweise verdoppeln können. Vielleicht ist das Anlass genug, an der einen oder anderen Stelle den eigenen Konsum zu überdenken. Als Verbraucher gibt man schließlich ziemlich schnell mal einfach so 5 Euro pro Tag aus.

5 Euro pro Tag sind, wie gesagt, Pi mal Daumen 150 Euro im Monat. Was sind marktschlagende Dividendenaktien? Gute Frage. Ich rechne für heute jedenfalls mit ausschüttenden Aktien, die es auf eine Gesamtrendite von 10 % p. a. schaffen. Bleibt zu guter Letzt noch zu klären, was denn eine durchschnittliche Rente ist. Eine schnelle Google-Suche offenbart hier ein Niveau von 982 Euro, wie es die Wochenzeitung Die Zeit noch vor einem Jahr treffend titelte. Fangen wir daher an.

Mal angenommen, du investierst die 5 Euro pro Tag oder die 150 Euro pro Monat über drei Jahrzehnte in marktschlagende Dividendenaktien und erhältst darauf besagte Rendite von 10 % p. a. In diesem Fall schaffst du es bis zum Ende auf ca. 312.000 Euro Vermögen. Es ist wirklich erstaunlich, was der Zinseszinseffekt für eine Macht besitzt. Man selbst hätte in diesem Szenario lediglich 54.000 Euro investiert.

Aber bleiben wir beim Thema, wie man seine Rente mit diesen 5 Euro pro Tag letztlich verdoppeln kann. Wenn wir von einer Entnahme von 4,5 % pro Jahr ausgehen, so liegt sie letztlich bei ca. 14.000 Euro pro Jahr. Das entspricht einem monatlichen Betrag von ca. 1.167 Euro. Oder anders gesagt: Brutto auf einem Niveau, das es schafft, eine durchschnittliche Rente zu verdoppeln. So zumindest die Theorie und die Mathematik.

Ein paar konkrete Anreize

Bestimmt fragst du dich gerade: Wie soll ich 5 Euro pro Tag investieren? Und wie kann ich mit marktschlagenden Dividendenaktien dann meine Rente verdoppeln? Ausgezeichnete Fragen! Auch das wollen wir noch etwas näher skizzieren. Im Endeffekt hat man nämlich als Investor zwei Möglichkeiten: Sparen und größere Einmalinvestitionen oder aber wechselnde Aktiensparpläne, um sich ein breites Depot aufzubauen. Das wären jedenfalls meine zwei Varianten, wie ich vorgehen würde.

Bleibt zum Schluss noch die Frage, wie man marktschlagende Dividendenaktien identifizieren kann. Das ist natürlich eine Kunst für sich. Ich würde als Investor jedoch auf spannende, defensive, jedoch trend- und wachstumsstarke Dividendenwachstumsaktien setzen. Hier sehe ich sowieso langfristig das Potenzial, die eigene Rente deutlich aufbessern zu können.

