5 finanzielle Weisheiten, die ich im Februar 2009 gerne gekannt hätte

Manchmal ist es besser, Glück zu haben als in etwas gut zu sein. Damals, im Februar 2009, war ich Lehrer an einer Mittelschule mit einem aufkeimenden Interesse an Aktien. In diesem Monat habe ich meine erste richtige Investition getätigt - die beste Zeit, um Aktien zu kaufen.

Dennoch war mein Weg als Anfänger alles andere als perfekt. Ich habe viele Fehler gemacht, über die wir weiter unten sprechen werden.

Der März 2020 kommt dem Marktumbruch der Finanzkrise von 2008-09 am nächsten. Wenn ich 11 Jahre in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich mir diese fünf Dinge sagen.

1. Finde dein “Datum” und veröffentliche es

Du musst verstehen, warum du investierst. Für die meisten ist der Grund einfach: “Um für den Ruhestand zu sparen.” Angesichts der anhaltenden Volatilität ist es von größter Wichtigkeit, sich daran zu erinnern.

Was auch immer dein Grund ist, finde das Datum heraus - dein “Datum” - an dem du glaubst, dass du dieses Geld abheben musst. Schreibe es auf und sei spezifisch (auch wenn eine solche Genauigkeit albern ist, sie hilft sich darauf zu konzentrieren). Habe das immer im Blick, wo immer du bist, wenn du den Aktienmarkt prüfst.

Die Volatilität des Marktes wird dich nervös machen. Wenn du darüber nachdenkst, deine Aktien zu verkaufen, schau dir dieses Datum an.

2. Du wirst nicht schnell reich werden

Als nächstes solltest du akzeptieren, dass du nicht schnell reich wirst. Im Moment scheint es eine Menge “Deals” zu geben, Aktien, die um 50 % oder mehr von ihren Höchstständen gefallen sind.

Die Sache ist die: Es gibt absolut keine Regel, die besagt, dass diese Aktien nicht weiter fallen können - sie können auch 100 % verlieren. Allein die Tatsache, dass einige Aktien so viel verloren haben, ist ein Signal des Marktes, dass Gefahr lauert.

Bei Investitionen im März 2020 geht es nicht darum, schnell reich zu werden. Es geht darum, verantwortungsbewusst mit Geld umzugehen, von dem man weiß, dass man es mindestens drei Jahre lang nicht braucht, um die Basis der langfristigen Vermögensbildung zu legen.

Genauso wie ein Mammutbaum nicht über Nacht sprießt, solltest du nicht erwarten, dass dein Portfolio in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten Wunder möglich macht - und das ist auch in Ordnung.

3. Du wirst den Tiefpunkt nicht genau bestimmen können

Niemand will sich in einen fallenden Markt einkaufen. Du möchtest das richtige Timing haben und deine Erträge maximieren. Die Sache ist die: Das schafft man nie. Selbst wenn du es tust, wirst du erst Wochen und Monate später wissen, dass es “der wirkliche Tiefpunkt” war.

Ein typisches Beispiel: Am 20. November 2008, kurz nach der Wahl von Barack Obama, sah es so aus, als hätte der Markt endlich seinen Tiefpunkt erreicht. In den nächsten sieben Wochen stieg der Markt um 24 % - was zu bemerkenswerten kurzfristigen Gewinnen führte.

SPX-DATEN VON YCHARTS

Dann schlug die Realität jedem, der glaubte, er hätte den Tiefpunkt richtig bestimmt, mitten ins Gesicht. Und so sahen die nächsten sieben Wochen aus.

SPX-DATEN VON YCHARTS

Die grausame Wendung: Am 9. März 2009 habe ich tatsächlich Aktien von Alphabet für nur 150 US-Dollar pro Stück gekauft. Ich verkaufte sie prompt für 200 US-Dollar, weil ich meinen ersten Ratschlag nicht befolgt hatte: Ich konzentrierte mich auf das Kurzfristige, nicht auf das Langfristige.

4. Der wirkliche Hebel: finde dein “genug”

Das Verrückte daran ist, dass der wirkliche finanzielle Einfluss, den du auf dein Leben hast, nicht durch Investitionen entsteht.

Ich sage nicht, dass Investitionen nicht helfen - das tun sie eindeutig. Aber wenn du deine eigenen Finanzen nicht in Ordnung bringst, solltest du sowieso keinen Cent investieren. Wenn man eine Checkliste aufstellen möchte, würde sie das enthalten:

Die Einrichtung eines Notfallfonds, der sechs Monate lang ohne Einkommen reicht.



Die Bezahlung aller angemessenen Versicherungen (Leben, Gesundheit, Auto, Haus, Invalidität, Miete).



Die Begleichung von hochverzinsten Schulden.



Aber wenn du einen philosophischeren Ansatz wählen willst, kannst du dir einen anderen Marker suchen. Finde dein Niveau von “genug” - das Maß an Komfort, das du unbedingt brauchst, um innere Zufriedenheit zu empfinden. Meine Vermutung: Es wird niedriger sein, als du denkst.

5. Werde antifragil

Wenn du dieses Niveau gefunden hast, erhöhe es nicht, wenn es nicht absolut notwendig ist. Warum? Weil es dich “antifragil” machen wird. Falls dir dieses Wort nicht vertraut ist, so ist es ein Wort, das der ehemalige Trader, Risikospezialist und Bestsellerautor Nassim Nicholas Taleb geprägt hat. Etwas ist “antifragil”, wenn es unter nicht-tödlichem Stress nicht nur nicht bröckelt, sondern auch stärker wird.

Antifragil zu sein ist kontraintuitiv. Es bringt folgende Voraussetzungen mit sich:

Gib die Effizienz für die Redundanz auf: Wenn wir effizient mit Geld umgehen - jeden letzten Cent in die Börse und nichts in den Notfallfonds stecken - haben wir viel weniger Möglichkeiten und weniger Flexibilität, wenn Zeiten wie diese wieder kommen. Denn sie werden wieder kommen.



Konzentriere dich darauf, die Nachteile zu beseitigen, anstatt die Vorteile zu maximieren: Gehen wir zurück zu den Versicherungen. Die Zahlung der Invaliditäts- oder Pflegeversicherung kann teuer sein. Es ist schmerzhaft - man könnte dieses Geld für so viele andere Dinge verwenden. Aber es begrenzt dein Risiko. Das hat so manch ein Fußballspieler nach seiner Verletzung entdeckt. Lerne etwas daraus.



Verlass dich nicht auf Deinen Job, sondern such dir einen Nebenerwerb: Und schließlich, wenn du einen Job hast, denk daran, dass dein Job nicht so sicher ist, wie es scheinen mag. Du hast einen einzigen Arbeitgeber. Wenn dieser Arbeitgeber scheitert oder dich nicht mehr für wichtig ansieht, wird das unmittelbare Folgen für dich haben. Die Selbständigen, die zehn, wenn nicht Hunderte von individuellen “Arbeitgebern” haben, haben viel mehr Flexibilität.



Hier erfährst du ein Geheimnis, wie man das alles einfacher machen kann: Neugierde und Dankbarkeit sind die bei weitem effektivsten antifragilen Instrumente, die dir zur Verfügung stehen. Beide tragen mit der Zeit - unabhängig von den Umständen - mehr zu deinem Wohlbefinden bei. Übe dich darin täglich, und vieles von dem oben Gesagten wird sich von selbst erledigen.

Wenn die nächste Krise eintritt, weißt du hoffentlich, dass du jetzt die Schritte zur Vorbereitung unternommen hast.

