Aareal Bank - Suche nach neuem Chef in "absehbarer Zeit" beendet

Frankfurt (Reuters) - Die Aareal Bank ist zuversichtlich, bald wieder einen Vorstandschef an Bord zu haben.

Der Aufsichtsrat treibe die Suche nach einem Nachfolger für den krankheitsbedingt ausgeschiedenen Aareal-Chef Hermann Merkens mit Nachdruck voran, sagte Finanzchef Marc Heß am Dienstag in einer Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen. In "absehbarer Zeit" werde das Gremium einen geeigneten Nachfolger präsentieren. Heß leitet den Vorstand seit Merkens Ausscheiden im November übergangsweise. Er wird selbst als künftiger Vorstandschef gehandelt.