ABBVIE - Zur Abwechslung einmal etwas Bezahlbares

AbbVie Inc. - WKN: A1J84E - ISIN: US00287Y1091 - Kurs: 98,330 $ (NYSE)

Abbvie war einst eine Abspaltung von Abbott Laboratories. Die Aktie des Biotech- und Pharmaunternehmens ist seit dem Jahr 2013 an der NYSE gelistet. Abbvie vertreibt mit Humira das umsatzstärkste Medikament der Welt zur Behandlung von rheumatoider Arthritis. Das Basispatent von Humira ist inzwischen allerdings abgelaufen, weshalb Abbvie in den kommenden Jahren mit Biosimilar-Konkurrenz aus dem Biotech-Bereich zu kämpfen haben wird. Das relativiert auch die durchaus ansehnliche Bewertung mit niedrigen einstelligen KGVs. Ab dem Jahr 2022 könnten Umsatz und Gewinn stagnieren bzw. leicht zurückgehen. Interessant ist in jedem Fall die hohe Dividendenrendite von rund 4,8 %.

In dieser Woche könnte aus charttechnischer Sicht der Ausbruch über das Vor-Corona-Hoch bei 97,86 USD gelingen. Das charttechnische V ist mit dem Anstieg in den letzten Tagen bereits komplettiert. Etabliert sich die Aktie in den kommenden Wochen über 97,86 USD, wären mittel- bis langfristig Kurse im Bereich des Allzeithochs um 125,86 USD wieder erreichbar. Etappenziele auf dem Weg gen Norden lassen sich bei 107,25 und 125,86 USD nennen.

Strategische Absicherungen bieten sich im Wochenchart unterhalb des Zwischentiefs bei 88,56 USD an. Wird dieses gerissen, wäre das Hauptmomentum erst einmal dahin und man müsste tiefere Kursniveaus für einen Einstieg suchen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 33,27 45,17 53,52 Ergebnis je Aktie in USD 5,28 8,25 9,86 KGV 19 12 10 Dividende je Aktie in USD 4,28 4,72 5,19 Dividendenrendite 4,36 % 4,81 % 5,29 % *e = erwartet

AbbVie-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)