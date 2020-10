Abonnieren statt Besitzen - Flexibles all-inclusive Auto Abo SIXT+ startet in Österreich

Grenzenlose Mobilität mit dem monatlich kündbaren Auto Abo SIXT+ ab sofort in zehn österreichischen Städten verfügbar



Rundum-Sorglos-Paket zum Top-Preis: SIXT+ ermöglicht Nutzung neuester Fahrzeugmodelle ab 399 Euro monatlich inklusive Haftpflicht, Vollkaskoschutz, Zulassung, Werkstattkosten, „Pickerl“ und Vignette



Mit nur wenigen Klicks zum eigenen Auto Abo: SIXT+ einfach und unkompliziert über die SIXT App oder per Web buchen und verwalten



Wien, 29. Oktober 2020 - Ein Trend, der sich seit den vergangenen Jahren entwickelt, hat sich unter den besonderen Umständen der vergangenen Monate weiter etabliert: das Bedürfnis nach flexibler und individueller Mobilität ohne die langfristige finanzielle Verpflichtung, die der Kauf und Besitz eines Autos mit sich bringt. SIXT antwortet darauf mit dem all-inclusive Auto Abo SIXT+. Ab sofort bietet der internationale Mobilitätsanbieter SIXT das flexible und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene Mobilitätsangebot SIXT+ auch in Österreich an. Schon ab 399 Euro pro Monat erhalten SIXT+ Kunden das Rundum-Sorglos-Paket inklusive Haftpflicht, Vollkaskoschutz, Zulassung, Werkstattkosten, „Pickerl“ (TÜV), Vignette, Service und vielem mehr. Das Auto Abo kann für den gewünschten Zeitraum wie ein Privatfahrzeug genutzt werden und ist nach einer Mindestlaufzeit von nur 30 Tagen jederzeit monatlich kündbar. Zum Start von SIXT+ in Österreich ist das Auto Abo an zehn SIXT Standorten verfügbar. Dazu gehören Wien, Salzburg, Graz, Linz, Innsbruck, Klagenfurt, Villach, Dornbirn, Weiz und Kitzbühel. Weitere Standorte werden folgen.

Neueste Fahrzeugmodelle innerhalb weniger Tage verfügbar SIXT+ Abonnenten können aus vielen unterschiedlichen Fahrzeugkategorien - vom Kleinwagen bis zur Luxus-Limousine - wählen. Dabei profitieren SIXT+ Kunden stets von den modernsten Modellen, anders als beim Autokauf jedoch ganz ohne Wertverlust, hohe Anzahlung oder sonstige finanzielle Risiken.

Nach Vertragsabschluss sind die Autos an der gewünschten SIXT Station ohne lange Wartezeiten innerhalb weniger Tage verfügbar. Auch ein Fahrzeugtausch ist kein Problem - wenn sich die Bedürfnisse kurz- oder langfristig verändern oder Abonnenten schlicht Lust haben, einmal eine andere Kategorie zu testen, können sie jederzeit die Fahrzeugkategorie wechseln. Diese Flexibilität unterscheidet SIXT+ von den anderen Anbietern auf dem Markt.

Konstantin Sixt, Vertriebsvorstand der Sixt SE: „Mit dem Start unseres Auto Abo-Angebots in Österreich ermöglichen wir noch mehr Kunden die grenzenlose Mobilität mit SIXT+. Es ist unsere konsequente Antwort auf die veränderten Mobilitätswünsche der Gesellschaft - weit über die Corona-Zeit hinaus. Diese Veränderungen beobachten wir weltweit, ebenso wie den Trend zur Nutzung von Diensten anstelle des Besitzes von Produkten. Mit unserem flexiblen Auto Abo SIXT+ schließen wir die Lücke zwischen Kurzzeitmiete und Autokauf.“

Christoph Beisheim, Senior Vice President Sixt Austria & Switzerland: „SIXT+ ist ein Angebot, das mit den Bedürfnissen der Kunden mitwächst. Stehen einmal größere finanzielle Ausgaben an, wechseln Sie zum Beispiel jederzeit unkompliziert zu einer kleineren Fahrzeugklasse; planen Sie einen Urlaub, buchen Sie einfach für diese Zeit zusätzliche Kilometer hinzu. SIXT+ ermöglicht unseren Kunden uneingeschränkte und individuelle Mobilität ohne all die Dinge, die sie am Autokauf stören. Damit gestaltet SIXT weiterhin die Mobilitätswelt von morgen.“

SIXT App: Alle Services auf einer Mobilitätsplattform Mit SIXT+ beweist sich der internationale Mobilitätsanbieter einmal mehr als Taktgeber der Branche. Buchbar ist das Auto Abo auf der neu gestalteten Webseite sixt.at sowie in der SIXT App. Damit vereint SIXT ein in der Mobilitätsbranche einzigartiges Produktportfolio auf einer Plattform: von Urlaubsmieten für einige Tage oder Wochen, über Fahrdienste für wenige Minuten oder Stunden bis hin zum Auto Abo von mehreren Monaten. Kunden können zudem jederzeit ihre Vertragsdaten online über die Webseite oder mobil über die App einsehen und bearbeiten, flexibel Laufleistung dazubuchen und in Kürze auch einen Zusatzfahrer zu- und abbuchen. Damit bietet SIXT seinen Kunden neben absoluter Nutzerfreundlichkeit und maximaler Flexibilität auch volle Transparenz.

Über SIXT:

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto-Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de



