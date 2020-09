Achtung, Hype: 5 Dinge, die Sie über den Aktienmarkt wissen sollten

Zunehmend mehr Privatanleger haben in den ersten Monaten von 2020 den Schritt aufs Parkett der Börsen gewagt. Die Handelsaktivitäten nahmen zu, die Zahl der Depots ebenso. Die Ursache dafür ist sicherlich ein Mix aus mehreren Faktoren: Einerseits ein leichterer Zugang durch günstige Broker, aber auch ein zunehmendes Bewusstsein der Bedeutung des Kapitalmarkts für die eigene finanzielle Zukunft. Und zu guter Letzt ganz sicher auch Zeit. Denn während Corona und der damit verbundenen Einschränkungen hatten die Menschen sehr viel davon. Das bedeutet auch: Viele Menschen ohne größere Erfahrung und Fachkenntnisse haben den Weg an die Börse gefunden. Was sie unbedingt über die Aktienmärkte wissen sollten, haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst.

