ADESSO - Aktie attackiert Abwärtstrend nach starken Zahlen

adesso SE - WKN: A0Z23Q - ISIN: DE000A0Z23Q5 - Kurs: 71,000 € (XETRA)

Die Adesso-Aktie stellte ich Ihnen Anfang Juli näher vor. Damals stand der Titel bei einem Kurs von 55,00 EUR. Das Timing war gut. Der Wert arbeitete sich in der Folge weiter nach oben und erreichte im August die Zielzone zwischen 61,80 und 62,80 EUR. Dort hielt sich der Nebenwert nur einige Tage auf, ehe er per Break-away-Gap weiter nach oben sprang und in der Spitze einen Kurs von 76,80 EUR erreichte. In den vergangenen Tagen erfolgte der Pullback auf die nun neue Unterstützungszone zwischen 62,80 und 61,80 EUR. Dort zeigten sich die Bullen und geben im heutigen Handel kräftig Gas.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Der Auslöser sind exzellente Zahlen für das dritte Quartal sowie eine Prognoseanhebung seitens des Managements. Im Detail kam Adesso im Q3 gemäß vorläufigen Zahlen auf einen Umsatz von 137,9 Mio. EUR. Im Vorjahresquartal lagen die Erlöse nur bei 113,9 Mio. EUR. Das EBITDA sprang auf 25,4 Mio. EUR. Das entspricht einem Anstieg verglichen mit der Vorjahresperiode um 133 %. Nach neun Monaten stehen ein Umsatz von 384 Mio. EUR udn ein EBITDA von 47 Mio. EUR zu Buche, womit Adesso beim EBITDA die ursprüngliche Prognose von mehr als 50 Mio. EUR schon jetzt nahezu erreicht hat. Daher heben die Verantwortlichen die Jahresprognose an und sehen nun als Ziel einen Umsatz von mindestens 500 Mio. EUR (zuvor mindestens 490 Mio. EUR) und ein EBITDA zwischen 55 bis 65 Mio. EUR (zuvor mindestens 50 Mio. EUR). Die engültigen Zahlen wird Adesso am 13. November präsentieren.

Die Analysten von Warburg Research zeigen sich begeistert. Sie heben ihre Umsatzschätzung nun auf 510 Mio. EUR an. Unterm Strich könnte Adesso 2020 3,54 EUR je Aktie verdienen. 2021 rechnen die Experten mit Erlösen von knapp 556 Mio. EUR und einem Gewinn je Aktie von 4,19 EUR. Der untenstehende Konsens ist folglich aktuell als überholt anzusehen. Selbst auf Basis dieser Daten wäre die Aktie mit einem KGV von 22 und einem Gewinnwachstum von 22 % nicht zu teuer. Das neue KGV liegt aber wohl eher bei 15, die KUVs unter 1. Warbug Research erhöhen das Kursziel von 87 auf 92 EUR.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 449,70 501,85 562,10 Ergebnis je Aktie in EUR 2,82 2,67 3,26 Gewinnwachstum -5,32 % 22,10 % KGV 25 27 22 KUV 1,0 0,9 0,8 PEG neg. 1,0 Dividende je Aktie in EUR 0,47 0,55 0,55 Dividendenrendite 0,66 % 0,77 % 0,77 % *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht liegen gute Einstieg mit mittelfristiger Perspektive bereits hinter uns. Hier wäre der Bereich um 62,00 EUR ideal gewesen. Bleibt folglich nur noch Futter für die Prozykliker. Denn steigt die Adesso-Aktie über den kurzfristigen Abwärtstrend bei rund 72,00 EUR, lauten die Ziele 76,60 und darüber 82,90 EUR. Absicherungen müssten aktuell knapp unter den EMA200 bei rund 61,00 EUR in den Markt gelegt werden. Alternativ müssen Trader die nächsten Konsolidierungen abwarten, um ein verbessertes Chance-Risiko-Verhältnis zu erhalten.

Adesso-Aktie

Wir freuen uns über die Nominierung als „Bestes Zertifikate-Portal“ bei den ZertifikateAwards 2020 - und noch mehr auf Ihre Stimme! Setzen Sie in einer kurzen Umfrage Ihren Haken bei „GodmodeTrader". Es dauert lediglich wenige Minuten. Versprochen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hier geht es zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)