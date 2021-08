Advance Auto Parts meldet Dividende

Die auf den Automobilsektor spezialisierte Einzelhandelskette Advance Auto Parts Inc. (ISIN: US00751Y1064, NYSE: AAP) schüttet am 1. Oktober 2021 eine Quartalsdividende von 1 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date ist der 17. September 2021.

Der Konzern aus Philadelphia zahlt somit auf das Jahr gerechnet 4,00 US-Dollar Dividende aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 207,53 US-Dollar (Stand: 24. August 2021) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,92 Prozent. Advance Auto Parts betreibt knapp 4.748 Filialen und erzielte im zweiten Quartal (17. Juli) des Fiskaljahres 2021 einen Umsatz von 2,65 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,50 Mrd. US-Dollar), wie am 24. August berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 178,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 189,96 Mio. US-Dollar). Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2021 auf dem aktuellen Kursniveau mit 31,76 Prozent im Plus und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 13,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. August 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de