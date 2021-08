ADYEN - Kursexplosion ans Rallyziel!

Adyen NV - WKN: A2JNF4 - ISIN: NL0012969182 - Kurs: 2.744,000 € (XETRA)

Ein echtes Highlight am europäischen Aktienmarkt ist in diesem Sommer die Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters. Seit Mitte Mai läuft hier eine dynamische Rallybewegung. Dabei gelang Ende Juni ein Kaufsignal, auf das in unserer PLUS-Analyse (Zahlungsdienstleister mit frischem Kaufsignal) rechtzeitig hingewiesen wurde. In der Folge spulte die Aktie das Idealszenario ab und brach über das Allzeithoch aus. Jetzt sehen wir eine Rallybeschleunigung, welche die Aktie an das Ziel bei 2.750 EUR trägt.

Da geht noch mehr

In Kürze könnten Korrekturen auf die steile Rallybewegung folgen, welche idealerweise auf hohem Niveau verlaufen und neuen Hochs den Weg bereiten. Rallyziele liegen an der Pullbacklinie bei 2.920 - 3.050 und später 3.300 EUR.

Eine tiefe Korrektur bis 2.370 - 2.380 oder ans alte Hoch bei 2.221 EUR sind zum jetzigen Zeitpunkt nur Alternativszenarien und wären nicht kritisch zu werten. Erst mit einem nachhaltigen Abrutschen unter 2.200 EUR würde sich das kurzfristige Bild deutlicher eintrüben und Abgaben bis 1.970 - 2.000 EUR ermöglichen.

Fazit: Die Aktie bleibt auf mittel- und langfristige ein Rallykandidat, kurzfristig müssten aber bald kleinere Zwischenkorrekturen eingeplant werden. Wer im kurzfristigen Zeitrahmen tradet könnte ab jetzt Gewinne zumindest teilweise mitnehmen. Kommt es überraschend zu deutlicheren Einbrüchen in Richtung der alten Hochs, könnten sich dort antizyklische Einstiegschancen ergeben.

Adyen NV Aktie

Auch interessant:

Technologie-Nebenwert auf attraktivem Kaufniveau

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)