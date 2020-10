Agnico Eagle Mines steigert die Dividende

Der Goldproduzent Agnico Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, NYSE: AEM) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 35 US-Cents an. Dies ist eine Erhöhung um 75 Prozent gegenüber dem Vorquartal (20 US-Cents).

Die Ausschüttung erfolgt am 15. Dezember 2020 (Record date: 25. November 2020). Agnico Eagle Mines bezahlt seit 1983 eine Dividende. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,40 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 76,13 US-Dollar (Stand: 28. Oktober 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,84 Prozent. Im dritten Quartal 2020 (30. September 2020) erzielte Agnico Eagle Mines einen Umsatz von 980,61 Mio. US-Dollar nach 682,96 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am Mittwoch ebenfalls berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 222,65 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 76,67 Mio. US-Dollar). Für das Gesamtjahr 2020 wird eine Goldproduktion in Höhe von 1,68 bis 1,73 Mio. Unzen Gold erwartet. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 23,57 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Oktober 2020) auf. Redaktion MyDividends.de