Air Products and Chemicals kündigt Dividende an

Das Chemieunternehmen Air Products and Chemicals (ISIN: US0091581068, NYSE: APD) wird am 10. August 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,34 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen (Record date ist der 1. Juli 2020), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Air Products and Chemicals 5,36 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 235,54 US-Dollar (Stand: 21. Mai 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,28 Prozent. Air Products and Chemicals erzielte im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz von 2,22 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,19 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 23. April 2020 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 477,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 421,3 Mio. US-Dollar). Der Konzern ist ein Anbieter von Industrie-, Prozess- und Spezialgasen sowie chemischen Rohstoffen und Zwischenprodukten. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 0,23 Prozent im Plus (Stand: 21. Mai 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 52 Mrd. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de