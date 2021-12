Airbus: Aktie befreit sich aus dem Abwärtstrend – Flugzeugbauer erreicht wohl Auslieferungsziele

Die Aktien von Airbus haben am Mittwoch die Gewinne vom Vortag ausgebaut. Mit einem Plus von 2,7 Prozent auf knapp 110 Euro stiegen sie auf den höchsten Stand seit Ende November. Der Konzern sei auf gutem Wege, 600 Flugzeuge bis Jahresende ausliefern zu können, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. Bis Mitte Dezember habe Airbus rund die Hälfte der im Schlussmonat dazu noch nötigen 82 Auslieferungen erreicht.

Mit der jüngsten Kurserholung hat die Aktie den im November begonnenen Abwärtstrend nach oben verlassen. Zudem ließ sie die einfache 200-Tage-Linie bei aktuell gut 82 Euro wieder hinter sich, diese findet als Indikator für den längerfristigen Trend große Beachtung.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: vaalaa / shutterstock.com

