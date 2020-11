AIRBUS - Wie kann das sein?

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 73,120 € (XETRA)

Wenn man sich den kurzfristigen Kursverlauf so manch eines Corona-Problemkindes an der Börse anschaut, dürfte so manch ein Trader und Anleger aus fundamentaler Sicht mit dem Kopf schütteln. Corona ist wieder auf dem Vormarsch und was machen die Aktien, die seit der Krise besonders stark gelitten haben? Korrekt, sie steigen, zumindest seit einigen Tagen. Dazu gehört auch die Airbus-Aktie, in der die Bullen erneut den zentralen Unterstützungsbereich bei 60 EUR verteidigen konnten. Im mittelfristigen Chart der letzten Monate kommen sowohl die angesprochenen Corona-Probleme, aber auch die aktuelle Stärke gut zum Ausdruck.

Alles halb so schlimm?

Optimisten könnten im Kursverlauf von Airbus die Möglichkeit einer Bodenbildung sehen, zumal die Aktie aktuell erneut auf den zentralen Widerstandsbereich ab ca. 75,50 EUR zusteuert. Unterstützt wird man dabei von der Tatsache, dass der Kurs bereits in der letzten Woche die fallende Trendlinie überwinden konnte. Der Ausbruch erfolgte per Tagesschlusskurs und wird heute mit dem neuen Hoch bestätigt.

Auch wenn die aktuell bullischen Impulse unbestritten sind, bleibe ich vorsichtig. Die Airbus-Aktie war in den letzten Monaten ein Underperformer, Corona ist wieder auf dem Vormarsch und wir haben bereits wieder mit ersten Einschränkungen zu kämpfen. Es dürfte den Bullen schwer fallen, in einem solchen Umfeld nachhaltig hohe Preise zu etablieren. Kurzfristig wäre es aber durchaus möglich, Druck in Richtung 85 EUR zu machen. Von einem großen Bullenmarkt würde ich derzeit aber noch nicht sprechen wollen, zumal man auch erst einmal den Widerstandsbereich ab ca. 75,50 EUR aus dem Weg räumen müsste.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Airbus SE

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)