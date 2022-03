AIXTRON - Aktie heute schon mit Kaufsignal?

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 19,595 € (XETRA)

Der Abwärtstrend der letzten Wochen führte die Aixtron-Aktie an die wichtige Unterstützungszone bei 14,83 bis 15,20 EUR, an der die erwartete deutliche Erholung einsetzte. Diese wurde zuletzt von einer scharfen Korrektur unterbrochen, die von den Bullen in der laufenden Woche wiederum gekontert wurde. Gestern erreichte die Aktie schon wieder den zentralen Widerstand bei 19,75 EUR. Darüber wäre ein Kaufsignal aktiviert.

Ein Widerstand und zwei nachgelagerte Hürden

Auf der Basis der Aufwärtsstrecke vor der letzten scharfen Korrektur ergeben sich kurzfristige Aufwärtsziele für den aktuellen Anstieg bei den gestern erreichten 19,68 EUR und darüber 20,73 EUR (grüne Projektion im Chart). Bei einem Anstieg über den Widerstand bei 19,75 EUR könnte ein eher konservativer Investor also auch noch das Verhalten an der Hürde bei 20,48 und der Zielmarke bei 20,73 EUR abwarten. Bricht die Aktie über beide Marken aus, wäre auch der Anstieg über 19,75 EUR nachhaltig bestätigt.

In der Folge kämen der Widerstand bei 22,30 EUR und das Kursziel bei 22,43 EUR auf die Agenda. Sollte auch diese Region überrannt werden, könnte die neue Aufwärtsbewegung bis 23,90 EUR führen.

Scheitern die Käufer allerdings noch im Bereich von 19,75 bis 20,73 EUR, könnte ausgehend von 18,30 bis 18,69 EUR ein weiterer Ausbruchsversuch folgen. Darunter hätten die Bären die Chance vereitelt und könnten eine Abwärtsbewegung bis 17,44 und 16,30 EUR auslösen.

Charttechnisches Fazit: Die Aixtron-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal und könnte oberhalb von 19,75 EUR in einem ersten Schritt bis 22,30 und 22,43 EUR steigen.

Aixtron Chartanalyse (Tageschart)

