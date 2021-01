AKASOL - Batterie-Aktie mit Wahnsinns-Performance!

Akasol AG - WKN: A2JNWZ - ISIN: DE000A2JNWZ9 - Kurs: 106,620 € (XETRA)

Also ich die Akasol-Aktie im November das letzte Mal besprach, hätte ich nie gedacht, dass der Wert so durch die Decke gehen würde. Ohne Verschnaufpause schoss der Titel von Allzeithoch zu Allzeithoch, erreichte dreistellige Kurse. Natürlich spielt auch hier der Hype um alles, was mit Elektromobilität zu tun hat, eine Rolle. Akasol ist eine reinrassige Wachstumsaktie, die aber wenig überraschend auch schon gut bezahlt ist.

Analysten erwarten 2021 das Erreichen der Gewinnzone bei einem Umsatz von rund 126 Mio. EUR. 2022 könnte sich das Ergebnis auf 1,33 EUR je Aktie emporschrauben, was ein KGV von 80 bedeuten würde.

Aus charttechnischer Sicht gleicht der Chart einer Fahnenstange, in dieser Woche wird allerdings abgeladen. Ein Einstieg ist aufgrund der aktuellen Überhitzung nicht zu empfehlen. Abstauber bieten sich für Momentumtrader im Bereich des EMA50 und des letzten Zwischentiefs um 88,34 EUR an. Alternativ klettert die Aktie zunächst noch einmal bis auf 124,90 EUR und lässt anschließend eine zweite Abwärtswelle folgen. Über 137,94 EUR wäre dagegen eine Ausdehnung der Konsolidierung vom Tisch und die Käufer dürfen sich weiter austoben.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 69,10 126,00 184,30 Ergebnis je Aktie in EUR -0,78 0,25 1,33 Gewinnwachstum - 432,00 % KGV - 428 80 KUV 9,4 5,1 3,5 PEG neg. 0,2 *e = erwartet

Akasol-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)