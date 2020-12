Akasol: Neuer millionenschwerer Auftrag – Aktie hängt derzeit trotzdem nahe des Hochs fest – JPMorgan-Analyst sieht aber weiteres Potenzial

Für den Batteriehersteller Akasol entwickelt sich die eigene Aktie in den letzten Monaten prächtig. Derzeit notieren die Papiere nahe an ihrem erst jüngst erreichten Allzeithoch. Eine neue Meldung bringt weiteres Futter um neue Anleger anzulocken – wie der Konzern heute mitgeteilt hat, wurde nun ein millionenschwerer Vertrag mit einem Nutzfahrzeughersteller aus der Türkei abgeschlossen. Von 2021 bis 2025 werde das Unternehmen Batteriesysteme für einen bestehenden und einen neuen Bustyp des Kunden mit einem Gesamtvolumen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liefern, teilte Akasol am Donnerstag in Darmstadt mit. Der türkische Markt gewinnt Akasol-Chef Sven Schulz zufolge immer größere Bedeutung für das Unternehmen. Im vergangenen Jahr seien bereits Prototypen an einen anderen Nutzfahrzeughersteller in der Türkei geliefert worden. Derzeit würden Verhandlungen über einen Ausbau der Zusammenarbeit geführt.

Die im Frankfurter Prime Standard notierte Akasol AG stellt Batteriesysteme für Busse, Bahnen, Lastwagen, Industriefahrzeuge sowie Schiffe her und will von der zunehmenden Elektrisierung schwerer Fahrzeuge profitieren. Ihre Lithium-Ionen-Batteriesysteme versorgen bereits E-Busse in Braunschweig, Berlin, Mannheim, Köln sowie London, Stockholm und den Niederlanden. Zu den Kunden gehören Konzerne wie Daimler, Alstom und Volvo.

Aktie hängt nahe am Rekordhoch in der Schwebe

Das zurückliegende Jahr war aus Börsensicht ein voller Erfolg für Akasol. Auf Jahressicht können Anleger auf ein Plus von gut 165 Prozent blicken. Allein im letzten Monat belief sich das Plus auf 50 Prozent. Nun hängt der Kurs vorerst an der Marke von etwa 92 Euro fest. Die Frage ist, ob die Luft nach oben nun dünner wird.

Mit 93,29 Euro schafften die Anteilsscheine heute zwar knapp ein weiteres Rekordhoch, zeigen aber zuletzt das selbe Muster wie am Vortag: Höchststand und anschließende Gewinnmitnahmen.

Dabei sorgt JPMorgan-Analyst Jose Asumendi mit seinem Kursziel von 109 Euro eigentlich für neue Kursfantasie. Der Experte nahm die Bewertung entsprechend mit „Overweight“ auf. Asumendi setzt wie andere eine gute Rolle des Unternehmens in der Elektrifizierung der Nutzfahrzeugbranche.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: bluebay / Shutterstock.com

