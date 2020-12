AKTIE IM FOKUS: Anleger begrüßen Zukauf von Dürr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine zustimmende Haltung zu einem Zukauf von Dürr hat sich am Donnerstag an der Börse durchgesetzt. Die Aktien des Anlagenherstellers rückten auf den höchsten Stand seit Jahresanfang vor. Zuletzt betrug das Plus 2,1 Prozent auf gut 32 Euro.

Der übernommene Automationsspezialist Teamtechnik passe gut zu Dürr, befand Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank. Damit stelle sich das MDax-Unternehmen im Segment E-Mobilität breiter auf. Er vermutete, dass Dürr das Unternehmen sehr gut kenne und die Konditionen der Übernahme attraktiv sein dürften. Die Auswirkungen auf die Geschäftszahlen von Dürr sollten sich allerdings in Grenzen halten./bek/jha/