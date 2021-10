AKTIE IM FOKUS: Fulminante Kursrally bei Nemetschek nach jüngstem Zwischentíef

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nemetschek-Aktien haben auf ihr Anfang der Vorwoche markiertes Zwischentief inzwischen eine beeindruckende Kursrally folgen lassen. In nur acht Handelstagen legten sie in der Spitze um fast 19 Prozent zu und ließen dabei am Vortag auch ihr altes Rekordhoch von Ende September hinter sich.

An diesem Donnerstag schraubten die Titel des Bausoftwareherstellers ihre Bestmarke abermals auf 96,10 Euro nach oben und gewannen am frühen Nachmittag unter den Favoriten im MDax mehr als drei Prozent.

Damit sind inzwischen auch die Kursziele der für Nemetschek optimistischsten Analysten fast alle erreicht. Die Experten von Barclays und Stifel sehen die Aktie bei 95 Euro. Nur das Investmenthaus Bryan Garnier liegt mit einem Kursziel von 98 Euro derzeit noch darüber./ajx/jha/