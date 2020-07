AKTIE IM FOKUS: Onlineapotheken stark - Zur Rose expandiert mit frischem Kapital

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rückschlag von den Rekordhochs haben die Papiere der Shop Apotheke und von Zur Rose am Freitag deutlich zugelegt. Anteilsscheine der Shop Apotheke kletterten um bis zu 3,3 Prozent auf 124,80 Euro und die Aktien des europäischen Marktführers aus der Schweiz um 2,4 Prozent auf 294 Franken.

"Die Zur Rose Group lässt hohen Ambitionen Taten folgen und investiert in die Zukunft", kommentierten die Marktbeobachter der Bernecker Börsenbriefe einen weiteren Expansionsschritt. Finanziert mittels inzwischen erfolgreich abgeschlossener Kapitalerhöhung übernimmt man den deutschen Telemedizin-Anbieter TeleClinic. "Zur Rose erweitert das eigene Ökosystem mit dem Zukauf um telemedizinische Dienstleistungen", heißt es bei Bernecker. In der Corona-Krise habe sich TeleClinic binnen kurzer Zeit als führender Anbieter etabliert. Gleichzeitig gemeldete Geschäftszahlen von Zur Rose träten da in den Hintergrund.

Der Analyst Uwe Schupp von der Deutschen Bank wertet sie zwar als eher schwach, rechnet aber im dritten Quartal wieder mit Besserung. Insgesamt bleibt er überzeugt, wie sein deutlich auf 360 Franken aufgestocktes Kursziel bei bestätigter Kaufempfehlung zeigt. Ihr Rekordhoch hatten die Papiere kürzlich bei 304,50 Franken erreicht, Shop Apotheke hatten 134,40 Euro gekostet./ag/mis