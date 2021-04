AKTIE IM FOKUS: Teamviewer höher - Quirin ruft hohes Kursziel aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine positive Studie der Privatbank Quirin hat den seit ihrem Kursrutsch vor fünf Wochen insgesamt nur wenig vorankommenden Teamviewer Aktien am Freitag etwas Auftrieb gegeben. So gewannen die Titel des auf Fernwartung spezialiserten Software-Konzerns vorbörslich auf Tradegate 1,1 Prozent zum Xetra-Schluss. Quirin-Analyst Sebastian Droste rief ein Kursziel von 71 Euro aus. Das bedeutet ein Kurspotenzial von gut 88 Prozent gemessen am Vortages-Schluss.

Teamviewer sei einer der besten Software-Konzerne Europas mit herausragendem langfristigen Potenzial, schrieb Droste in seiner aktuellen Studie. Der Kursrutsch im März im Zuge von Sponsoring-Ankündigungen biete eine selten gute Kaufgelegenheit. Die Aktie werde mit einem deutlichen Abschlag auf die Titel der Konkurrenz gehandelt, verdient wäre jedoch ein Aufschlag angesichts des besseren Wachstums- und Margenprofils./ajx/jha/