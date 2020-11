AKTIE IM FOKUS: Zooplus vorbörslich im Plus - Lob für Mittelzufluss und Marge

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Zooplus sind am Dienstag nach den finalen Neunmonatszahlen vorbörslich ins Plus gedreht. Beim Broker L&S tendierten sie zuerst noch schwächer, auf der Handelsplattform Tradegate schafften sie es später dann aber mit 1,7 Prozent ins Plus. Laut Händlern hat das dritte Quartal den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten entsprochen.

Ein positives Echo gab es aber für einen starken freien Mittelzufluss und die verbesserte Profitabilität. Diese habe es ermöglicht, dass das operative Ergebnis (Ebitda) mit 47,8 Millionen Euro in den neun Monaten eher das obere Ende der Spanne erreichte, die der Online-Tierbedarfhändler im Zuge der Eckdaten nannte. Vor vier Wochen hatte Zooplus von 40 bis 50 Millionen Euro gesprochen./tih/jha/