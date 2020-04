AKTIEN IM FOKUS: Quartal beflügelt Just Eat Takeaway - Delivery Hero schwach

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX Broker) - Ein starkes erstes Quartal am deutschen Markt hat am Donnerstag die Aktien von Just Eat Takeaway beflügelt. Sie rückten im Londoner Handel um 10 Prozent vor, nachdem der Essenslieferdienst hierzulande im Auftaktquartal den Bestelleingang mehr als verdoppeln konnte. Auf den Anstieg um 126 Prozent, der auch die Übernahme von Delivery Hero wiederspiegelt, wies unter anderem die RBC-Expertin Sherri Malek hin. Konzernweit habe dies bei Just Eat Takeaway ein Bestellungswachstum um 50 Prozent ermöglicht.

Für die Anleger von Delivery Hero wurde dies am Donnerstag zum Leid, die Aktien sackten an der Frankfurter Börse im Gegenzug um 6,5 Prozent ab. Der in Berlin ansässige Anbieter hatte sein Deutschland-Geschäft vor einem Jahr an den britischen Konkurrenten abgegeben./tih/fba

