AKTIEN IM FORKUS: Scout24, LEG, Nemetschek, Teamviewer gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Scout24 , LEG Immobilien , Nemetschek und Teamviewer haben am Freitag dem etwas schwächeren Trend am Gesamtmarkt getrotzt und kräftig zugelegt. Die Kursgewinne der im MDax notierten Titel beliefen sich am frühen Nachmittag auf zwei bis vier Prozent.

Die Anteile des Online-Portalbetreibers Scout24 und des Bausoftware-Herstellers Nemetschek waren zuvor sogar auf neue Rekordhochs geklettert, bei Teamviewer reichte es für die erst am Dienstag erreichte Bestmarke nicht ganz.

Ein Marktteilnehmer hatte bereits am Morgen darain erinnert, dass die Papiere der Unternehmen nach Handelsende in den Länderindex MSCI Germany aufgenommen werden. In der Schlussauktion sei noch einmal mit hohem Handelsvolumen durch am Index orientierte Fonds zu rechnen, hieß es./ag/stk/ajx

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX