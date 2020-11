Aktien kaufen: Diese Ordertypen nutzen Stuttgarter Anleger!

Limit- oder Market-Order? Stop Buy oder Stop Loss? Beim Handel mit Aktien, Derivaten & Co steht Anlegern eine Vielzahl an verschiedenen Ordertypen zur Auswahl. Gemeinsam mit Andreas Lipkow von der comdirect haben wir in unseren Datensätzen gegraben – und einen sehr spannenden Einblick zusammengestellt, welche Ordertypen unsere Anleger bei welchen Produkten am liebsten nutzen.