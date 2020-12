Aktien New York Ausblick: Dow zurück über 30 000 Punkte erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen dürfte es am Dienstag auch für die Standardwerte-Indizes wieder aufwärts gehen. Eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,63 Prozent im Plus bei 30 050 Punkten. Auch der Nasdaq 100 wird im Plus erwartet. Tags zuvor hatten sowohl der Wall-Street-Index Dow als auch der marktbreite S&P 500 etwas schwächer geschlossen, während die technologielastigen Nasdaq-Indizes mit Gewinnen in die neue Woche gestartet waren.

Die Anleger hoffen unverändert auf ein seit langem angekündigtes staatliches Hilfspaket für die von der Pandemie hart getroffene Wirtschaft. Zudem rückt die Sitzung der US-Notenbank näher. Die Fed will am Mittwoch ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben. "Es könnte auch ein Treffen ohne große Maßnahmen, Überraschungen und Impulse werden", schrieb Milan Cutkovic von AxiCorp. "Fed-Chef Powell dürfte eher betonen, wie wichtig weitere Konjunkturmaßnahmen seitens des Staates sind, um das Risiko einer erneuten Rezession zu reduzieren."

Dass sich die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen im Dezember überraschend eingetrübt hat, bewegte vorbörslich kaum. Es folgen noch Daten zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung vor dem Börsenstart.

Unter den Einzelwerten legten die Apple -Aktien vorbörslich um 2,0 Prozent zu. Wie die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtet, will der Konzern seine iPhone-Produktion im ersten Halbjahr 2021 um 30 Prozent steigern.

Analystenurteile dürften die Aktien von Bristol-Meyers Squibb (BMS) und Exxon Mobil bewegen. BMS stiegen vor dem Handelsstart um 2,2 Prozent und Exxon um 1,0 Prozent. Zur Pharmaaktie hatte sich Goldman Sachs positiv geäußert und diese auf die "Conviction Buy List" für besonders aussichtsreiche Werte gehoben. Zur Ölaktie äußerte sich Wells Fargo positiv und hob sie auf "Overweight"./ck/jha/