Aktien New York: S&P 500 und Tech-Indizes bleiben auf Rekordfahrt

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der weiterhin guten Stimmung am Aktienmarkt hat die Wall Street am Montag ihre Rekordjagd überwiegend fortgesetzt. Sowohl der breit gefächerte S&P 500 als auch die wichtigsten Technologie-Indizes erreichten Höchststände. Zuletzt hatten gelassene Aussagen der US-Notenbank in puncto Geldpolitik für Schwung gesorgt.

Der S&P 500 rückte zuletzt um 0,27 Prozent auf 4521,41 Punkte vor. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen büßte einen Teil seiner am Freitag erzielten Gewinne ein und gab um 0,17 Prozent auf 35 395,10 Punkte nach. Dem Dow fehlt noch ein kleines Stück zu einem Rekordhoch.

Unter den Tech-Indizes gewann der viel beachtete Nasdaq 100 0,69 Prozent auf 15 539,92 Punkte. Der Nasdaq Composite stieg um rund ein halbes Prozent./la/mis