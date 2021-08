Aktien Osteuropa Schluss: August beginnt überwiegend mit Gewinnen

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Montag fast alle höher geschlossen und damit einen guten Start in den Monat August vollzogen. Die Märkte folgten damit dem europaweit positiven Trend.

In Prag gewann der tschechische Leitindex PX 1,14 Prozent auf 1223,26 Punkte. Gefragt waren einmal mehr Bankwerte. Die Aktien von Komercni Banka legten um 2,13 Prozent zu, Erste Group gewannen 1,86 Prozent. Nach oben ging es auch in Budapest. Der ungarische Bux stieg um 0,89 Prozent auf 49 041,18 Punkte. Auch hier wurde der Index vor allem von den Gewinnen der schwer gewichteten OTP Bank mit plus 2,08 Prozent gestützt. In Warschau gab es nur wenig Bewegung. Der Wig-20 beendete den Tag praktisch unverändert mit minus 0,01 Prozent bei 2253,28 Punkten. Der breiter gefasste Wig legte um 0,30 Prozent auf 67 838,54 Punkte zu. Größere Kursbewegungen gab es erneut bei CD Projekt: Die Aktien des Spielentwicklers büßten 5,27 Prozent ein. An der Börse in Moskau ging es für den RTS-Index um 0,62 Prozent auf 1 635,90 Punkte hoch./mik/fpr/ajx/he