Aktionäre von Alliance Data Systems erhalten Dividende

Die Alliance Data Systems Corporation (ISIN: US0185811082, NYSE: ADS) zahlt am heutigen Freitag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,21 US-Dollar an die Aktionäre aus (Record date war der 14. August 2020). Auf das Jahr gerechnet werden damit 0,84 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 47,50 US-Dollar (Stand: 17. September 2020) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,77 Prozent. Im April 2020 wurde die Dividende um knapp 67 Prozent auf den aktuellen Betrag gekürzt. Alliance Data Systems ist ein Marketing-Dienstleister, der unter anderem Kundenkarten für den Einzelhandel verwaltet und auswertet. Das Unternehmen beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 979,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,35 Mrd. US-Dollar). Der Nettogewinn betrug 38 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 139 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit Anfang des Jahres 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 57,66 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. September 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de