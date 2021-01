Aktionäre von Eaton Vance erhalten konstante Dividende

Die amerikanische Investmentfirma Eaton Vance Corp. (ISIN: US2782651036, NYSE: EV) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 37,5 US-Cents je Aktie aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 12. Februar 2021 (Record day: 29. Januar 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern damit 1,50 US-Dollar aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 72,61 US-Dollar (Stand: 14. Januar 2021) einer derzeitigen Dividendenrendite von 2,07 Prozent.

Eaton Vance mit Firmensitz in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts ist eine der ältesten Investmentfirmen an der Wall Street. Die Historie reicht zurück in das Jahr 1924. Das verwaltete Vermögen von Eaton Vance und der angeschlossenen Partnerfirmen lag zum 31. Oktober 2020 bei 515,7 Mrd. US-Dollar. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 451,08 Mio. US-Dollar nach 433,74 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 6,89 Prozent im Plus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 8,3 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 14. Januar 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de