Aktionäre von Flir Systems erhalten konstante Dividende

Das amerikanische Industrieunternehmen Flir Systems Inc. (ISIN: US3024451011, NASDAQ: FLIR) zahlt am Freitag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 17 US-Cents je Aktie an seine Investoren. Record date war der 22. Mai 2020. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Flir Systems 0,68 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 46,93 US-Dollar (Stand: 4. Juni 2020) einer Dividendenrendite von 1,45 Prozent.

Flir Systems mit Sitz in Wilsonville, Oregon, wurde 1978 gegründet und ist auf die Entwicklung und Produktion von Wärmebildkameras spezialisiert. Es werden über 3.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im ersten Quartal 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 450,92 Mio. US-Dollar. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 444,74 Mio. US-Dollar. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 15,42 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 61,75 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2020 weist die Aktie an der Wall Street ein Kursminus von 9,87 Prozent auf und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 6,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. Juni 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de