Aktionäre von Linde erhalten Dividende

Das Industriegase- und Engineering-Unternehmen Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82) schüttet am 17. Juni 2020 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 96,3 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus (Record day ist der 3. Juni 2020), wie am Montag berichtet wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Linde 3,852 US-Dollar (ca. 3,56 Euro) an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 184,58 US-Dollar (Stand: 27. April 2020) 2,09 Prozent. Im Februar 2020 wurde die Dividende um 10 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben. Linde zählt zu den weltweit führenden Industriegase- und Engineering-Unternehmen. Das neu fusionierte Unternehmen entstand im Jahr 2018 aus der deutschen Linde AG und der amerikanischen Praxair. Die Firma hat ihren Sitz in Dublin und die operative Hauptzentrale im britischen Guildford. Das Unternehmen ist auch im DAX gelistet. Im Jahr 2019 lag der bereinigte Umsatz der Linde plc bei 28,16 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 28,08 Mrd. US-Dollar), wie am 13. Februar berichtet wurde. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis legte um 4 Prozent zu. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de