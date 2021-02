Aktionäre von Nucor erhalten Dividende

Die amerikanische Nucor Corporation (ISIN: US6703461052, NYSE: NUE) zahlt am heutigen Donnerstag eine Quartalsdividende von 0,405 US-Dollar je Aktie aus. Record date war der 31. Dezember 2020. Dies ist die 191. Quartalsdividende in Folge, die Nucor an die Investoren ausschüttet.

Seit der ersten Dividendenzahlung im Jahr 1973 erhöhte Nucor die Dividende in jedem Jahr. Auf das Jahr hochgerechnet werden derzeit 1,62 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 54,96 US-Dollar (Stand: 10. Februar 2021) einer Dividendenrendite von 2,95 Prozent. Mit der aktuellen Ausschüttung wurde die Dividende das 48. Jahr in Folge angehoben. Die Nucor Corporation aus Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ist einer der größten Stahlproduzenten in den USA. Im vierten Quartal des Jahres 2020 lag der Umsatz bei 5,26 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,13 Mrd. US-Dollar) bei einem Nettogewinn von 425,87 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 134,25 Mio. US-Dollar), wie am 28. Januar berichtet wurde. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2021 mit 3,33 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 16,51 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. Februar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de