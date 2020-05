Aktionäre von QNB erhalten Dividende

Die amerikanische QNB Corp. (ISIN: US74726N1072, OTCPK: QNBC) schüttet den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 34 US-Cents je Aktie aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Investoren erhalten die Auszahlung am 26. Juni 2020 (Record date: 12. Juni 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,36 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von 29,00 US-Dollar (Stand: 26. Mai 2020) 4,69 Prozent. Die QNB Corp. mit Firmensitz in Quakertown, Pennsylvania, ist die Holding-Gesellschaft der QNB Bank und wurde 1964 gegründet. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Gewinn 0,22 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 3,38 Mio. US-Dollar), wie am 28. April berichtet wurde. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 102,4 Mio. US-Dollar und die Aktie liegt an der Wall Street (OTCPK) seit Jahresanfang 2020 auf der aktuellen Kursbasis mit 24,97 Prozent im Minus (Stand: 26. Mai 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de