Aktionäre von U.S. Physical Therapy erhalten Dividende

Der amerikanische Klinikbetreiber U.S. Physical Therapy Inc. (ISIN: US90337L1089, NYSE: USPH) zahlt eine Quartalsdividende von 35 Cents je Aktie an seine Aktionäre. Die Auszahlung erfolgt am 11. Juni 2021 (Record date: 14. Mai 2021).

Auf das Jahr gerechnet kommen 1,40 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 116,77 US-Dollar (Stand: 6. Mai 2021) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,20 Prozent. Im ersten Quartal 2021 nahm der Konzern die vierteljährliche Dividendenzahlung wieder auf (0,35 US-Dollar), nachdem diese im Frühjahr 2020 ausgesetzt wurde. Der Konzern betreibt über 500 Kliniken in 42 US-Bundesstaaten. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte U.S. Physical Therapy einen Nettoumsatz von 112,37 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 112,72 Mio. US-Dollar), wie am Donnerstag berichtet wurde. Der Gewinn betrug 11,89 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 3,34 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 2,89 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,45 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. Mai 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de