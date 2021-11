Aktionäre von Wabtec erhalten Dividende

Der amerikanische Hersteller von Schienenfahrzeugen, Wabtec Corp. (ISIN: US9297401088, NYSE: WAB), wird an diesem Montag eine Quartalsdividende von 12 US-Cents je Aktie an seine Investoren ausschütten. Record date war der 15. November 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 0,48 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 93,02 US-Dollar (Stand: 26. November 2021) ergibt das eine derzeitige Dividendenrendite von 0,52 Prozent.

Wabtec oder Westinghouse Air Brake Technologies Corp. ist ein Anbieter von technischen Produkten und Dienstleistungen für Schienenfahrzeuge. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz des Unternehmens 1,91 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,87 Mrd. US-Dollar). Der Nettogewinn lag bei 131,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 128,5 Mio. US-Dollar), wie am 27. Oktober berichtet wurde.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 27,08 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 17,58 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. November 2021) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de