Alexis Nasard wird CEO bei Kantar

Kantar, das weltweit führende Unternehmen für Daten, Einblicke und Beratung, kündigte heute die Ernennung von Alexis Nasard zum Chief Executive Officer ab dem 30.Dezember 2020 an.

Alexis Nasard kommt zu Kantar mit einer fast 30-jährigen Erfahrung im FMCG- und Einzelhandelssektor. Aktuell ist Nasard noch CEO bei Bata. Davor war er sechs Jahre bei Heineken und schaffte es dort bis zur Position des President of Western Europe Business und Global Chief Marketing Officer. Darüber hinaus hat er 17 Jahre lang bei Procter & Gamble in verschiedenen Marketing- und Geschäftsleitungsrollen gearbeitet.

Nasard hat einen MBA-Abschluss von der UC Berkeley’s Haas School of Business in den USA und einen MS/BS-Abschluss in Bauingenieurswesen von der Saint Joseph University im Libanon.

Über seine Ernennung sagte Nasard: „Während meiner Karriere war Kantar ein zuverlässiger Berater. Die Daten, Einblicke und Beratung von Kantar lagen den Strategien sowie der Kommunikation und den Geschäftsplänen zugrunde, die mein Team und ich geleitet haben. So sehr ich die Geschichte von Kantar und seinen Ruf kenne, ist es unsere Zukunft, die mich am meisten erfreut. Die Kombination aus dem tiefen Verständnis der Kunden von Kantar in der ganzen Welt, unseren eigenen Datensätzen und unserer wachsenden Fachkenntnis in moderner Analytik und künstlicher Intelligenz setzt uns in eine ausgezeichnete Lage, um den Markt der Einblicke und Beratung neu zu gestalten, während wir Kunden eine bessere Analytik anbieten, welche sie monetarisieren können. Dies wird alles in der aufgrund der COVID-19-Gesundheits- und Wirtschaftskrise flüchtigen und schwankenden Umgebung, in der wir leben, wichtiger werden, da Kunden mit einer sehr steilen Lernkurve arbeiten müssen.”

Bei der Verkündung der Ernennung erklärte der Vorsitzende von Kantar, Adam Crozier: „Mit Alexis haben wir einen Weltklasse-CEO ernannt. Als ehemaliger CMO und Kunde versteht er den Wert, den Kantar liefert, und die Rolle, die es bei der Beratung der weltweit größten Verbrauchermarken spielt. Während seiner Karriere hat sich Alexis einen Ruf für Innovation, Kreativität und betriebliche Exzellenz erarbeitet. Während wir Umgestaltungen vornehmen und uns für mehr Wachstum bereit machen, wird Alexis Führungsrolle und internationale Erfahrung ausschlaggebend sein, um die Ziele zu erreichen, die wir für Kantar haben.”

Christophe Jacobs, Managing Director bei Bain Capital Private Equity, fügte hinzu: „Diese Ernennung ist ein weiterer wichtiger Schritt auf Kantars Weg, um der weltweit führende Berater im Bereich datengetriebener Marketing- und Geschäftsstrategien und ein zentraler Partner des Ökosystems für global führende Technologieanbieter zu werden. Hr. Nasard versteht aus erster Hand den Wert, den eine derartige Strategie für die weltweit führenden Verbrauchermarken bietet, und verfügt über die Kreativität und operationelle Exzellenz, diese Strategie zum Leben zu erwecken.“

Über Kantar: Kantar ist das weltweit führende Unternehmen für evidenzbasierte Einblicke und Beratung. Es verfügt über ein vollständiges, einzigartiges und umfassendes Verständnis davon, wie Menschen global und lokal in über 90 Märkten denken, fühlen und agieren. Indem es die tiefe Fachkenntnis seiner Mitarbeiter, seine Datenressourcen und Richtgrößen sowie innovative Analytik und Technologie kombiniert, unterstützt es seine Kunden dabei, Menschen zu verstehen und Wachstum zu fördern.

