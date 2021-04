Allegion kündigt Dividende an

Der im Bereich Sicherheitstechnik tätige Konzern Allegion plc (ISIN: IE00BFRT3W74, NYSE: ALLE) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 36 US-Cents je Aktie an die Investoren ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 30. Juni 2021 (Record day ist der 16. Juni 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit unverändert 1,44 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 130,85 US-Dollar (Stand: 8. April 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,10 Prozent. Die erste Dividende wurde im März 2014 ausgeschüttet (0,08 US-Dollar). Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr angehoben.

Allegion mit Sitz in Dublin ist ein Unternehmen der Sicherheitstechnik mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit rund um Türen und Zutritt. Die heutige Firma entstand im Jahr 2013 als Ausgliederung des Mischkonzerns Ingersoll Rand. Die Aktie ist seit dem 2. Dezember 2013 an der Börse notiert. Es werden über 30 Produktmarken vertrieben und über 11.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 727,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 719,5 Mio. US-Dollar), wie am 16. Februar berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 93,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 80,7 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 12,43 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11,92 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. April 2021) auf.

Redaktion MyDividends.de