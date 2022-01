Alles ist im Crash! Nur dein MSCI World ETF hat eine echte Zukunft

Kommt 2022 ein echter Crash am Aktienmarkt, oder bleibt es bei einer milden Brise? Viele Tech-Aktien und Tech-ETFs fahren bereits mit heftiger Schlagseite.

Der global aufgestellte MSCI World Index hält sich noch bedeckt. Obgleich auch hier seit Anfang des Jahres die Luft ziemlich raus ist.

Ein Minus von rund 8 % spricht eine deutliche Sprache (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 24.01.2022). Alle Kursgewinne seit Juni 2021 sind praktisch verpufft.

Manch einer dürfte mit seinem MSCI World ETF fürs Erste ziemlich im Regen stehen. Dabei könnte ein echter Crash von 20 % oder mehr die Laune schon bald noch viel mehr verderben.

Die Wahrheit ist allerdings: Alles ist im Crash! Doch im Vergleich zu allem anderen hat ein MSCI World ETF tatsächlich eine echte Zukunft.

Tagesaktuelle Kurse sind Gift für Investoren

Ich sehe es wie Börsenlegende Warren Buffett. Der würde tagesaktuelle Kurse an der Börse nach meiner Interpretation am liebsten komplett abschaffen.

In meinen Augen wäre das ein echter Gewinn. Nicht für die Börsen, die an dem Hin und Her gut verdienen. Sondern für die Investoren. Schließlich gibt es tagesaktuelle auch bei anderen Dingen nicht.

Wenn jeder Gegenstand, den wir für Geld erwerben, einen tagesaktuellen Kurs hätte, dann würden wir vermutlich kaum noch etwas kaufen. Denn alles ist im Crash - und zwar richtig hart!

Alles ist im Crash

Ein fabrikfrischer Neuwagen riecht verführerisch und fährt sich wunderbar. Für dieses Erlebnis lässt man gerne den einen oder anderen Euro springen.

Doch der Fahrspaß würde einem schnell vergehen, wenn man den Wiederverkaufswert in Echtzeit sehen könnte. Dieser Wert sinkt schon nach wenigen Kilometern ins Bodenlose.

Weiße Sneaker sind ebenfalls im Dauer-Crash. Sofern sie auch getragen werden. Nach einer Saison ist der Wiederverkaufswert gleich null. Eine Aktie, die so schnell fällt, sieht man selten.

Selbst das sogenannte Betongold verschleiert den ständigen Crash gekonnt. Wenn man vorne alles repariert und saniert hat, kann man hinten wieder anfangen. Wer das nicht macht, schaut schon nach wenigen Jahrzehnten auf eine praktisch wertlose Ruine.

Am Ende ist alles verglüht - alles, außer deinem MSCI-World-ETF

Kurzum: Alles ist im Crash. Nur kaum jemand merkt es.

Bei deinem MSCI World ETF ist es genau anders herum. Jede kleine Kursveränderung produziert wahlweise Gier oder Angst in den Köpfen der Investoren. Dabei ist der totale Wertverlust praktisch ausgeschlossen.

Das Produktivkapital der Welt erneuert sich ständig. Gestern war es E-Commerce, heute ist es E-Mobilität, morgen ist es vielleicht Kernfusion.

Ganz egal was sich schlaue Unternehmer ausdenken - früher oder später landet die dazugehörige Aktie womöglich im MSCI World Index. Der mag kurzfristig in einen Crash von 20, 40 oder gar 60 % übergehen. Doch letztendlich dürfte dein MSCI World ETF die einzige Investition deines Lebens sein, die langfristig nicht im Crash verglüht.

Der Artikel Alles ist im Crash! Nur dein MSCI World ETF hat eine echte Zukunft ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images