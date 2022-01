ALLIANZ - Rally der Aktie nimmt Kurs auf Vorjahreshoch

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 227,400 € (XETRA)

Der Aufwärtstrend der Allianz-Aktie, der bis in das Jahr 2011 und damaligen Kursen um 60 EUR zurückreicht, wurde eigentlich nur durch den Corona-Crash in einem nennenswerten Umfang unterbrochen. Doch mit der Rückeroberung der zum Aufwärtstrend gehörenden Aufwärtstrendlinie startete ein Konter, der den Wert zunächst bis 223,50 EUR führte. Diesem Hoch vom Juni 2021 folgte eine weitere Korrektur an die langfristige Aufwärtstrendlinie, die auch diesmal verteidigt und so zum Ausgangspunkt für einen massiven Konter wurde.

Impuls mit Zielrichtung 232,60 EUR

Die Krönung dieser impulsiven Aufwärtswelle erfuhr die Aktie in dieser Woche mit dem Bruch der 223,50 EUR-Marke. Das nächste Ziel des Ausbruchs wäre jetzt das Kursziel bei 231,00 EUR. Darüber wartet dann das 2020er-Hoch bei 232,60 EUR, das die Bullen vorübergehend einbremsen dürfte. Auf diesem Niveau könnte man auch als Investor über Gewinnmitnahmen nachdenken. Denn, dass die Allianz-Aktie auch diese Hürde ohne eine große Zwischenkorrektur in Richtung 242,00 und mittelfristig sogar 255,00 EUR überwindet, ist eher unwahrscheinlich.

Unterstützungen weit entfernt

Aufgrund der Dynamik des Anstiegs liegen Unterstützungen, an die die Aktie im Fall eines Rücksetzers unter 223,50 EUR fallen könnte, relativ weit entfernt. Bei 213,85 EUR sollten die Bullen aber wieder aktiv werden und den Aufwärtstrend fortsetzen. Andernfalls droht mit einem Einbruch bis 208,35 EUR bereits eine Trendwende, die darunter wiederum an die langfristige Aufwärtstrendlinie bei aktuell 190,00 EUR führen könnte.

Allianz Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)