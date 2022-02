Alphabet: Google-Mutter überzeugt auf allen Ebenen – Aktie nachbörslich deutlich im Plus – Aktiensplit im Verhältnis 20 zu 1 angekündigt

Es gibt das nächste Balsam für die Tech-Anleger. Kurz nach Börsenschluss hat Alphabet seine Zahlen für das 4. Quartal veröffentlicht und sie liegen deutlich über den Erwartungen. Schon im regulären Handel hatten die Anleger auf gute Zahlen spekuliert und die Aktie konnte fast um 2 Prozent zulegen. Jetzt nach Börsenschluss ist das Plus noch größer. Die Papiere springen über 5 Prozent in die Höhe und damit macht die Aktie den durchwachsenen Jahresstart wieder wett und liegt seit Anfang Januar im Plus.

Umsatz und Gewinn über den Erwartungen

Im letzten Quartal des abgelaufenen Jahres konnte Alphabet die Erlöse auf 75,33 Milliarden Dollar steigern. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 32 Prozent. Im Durchschnitt hatten die Experten 72,17 Milliarden erwartet. Beim Gewinn je Aktie (EPS) ist der Abstand zu den Schätzungen noch etwas größer. Die Analysten hatten mit 27,34 Dollar geplant und die Google-Mutter verzeichnete einen Gewinn je Aktie von 30,69 Dollar. Unterm Strich stieg der Quartalsgewinn damit von 15,2 auf 20,6 Milliarden Dollar.

Werbung der Tochter treibt den Umsatz an

Die Werbeeinnahmen von Google beliefen sich im Quartal auf 61,24 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 46,20 Milliarden Dollar.

Traffic teurer als erwartet

Ein kleines Haar in der Suppe gibt es, dass wird von den Anlegern aber beiseite geschoben, da Umsatz und Gewinn klar die Erwartungen übertroffen haben. Die Die Traffic Acquisition Costs (TAC), die Kosten die Google hat um Traffic von anderen Webseiten zu generieren, waren mit 13,43 Milliarden US-Dollar höher als von der Wall Street erwartet.

Aktiensplit kommt

Bald wird die Alphabet-Aktie zumindest optisch um einiges günstiger. Mit den Zahlen vermeldete der Konzern auch einen Aktiensplit im Verhältnis 20 zu 1.

Von Markus Weingran

Foto: achinthamb / Shutterstock.com