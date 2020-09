Alphabet – Überkauft

Aus aktuellem Anlass wird heute das Wertpapier des US-Techgiganten Alphabet näher unter die Lupe genommen, nachdem es am Donnerstag bei den US-Outperformern zu einem großen Ausverkauf gekommen war. Beginn jetzt der Motor zu stottern?

Am Donnerstag erlebten Investoren eine merkliche Schrecksekunde, nachdem die Zugpferde des S&P 500 sowie der Technologiebörse NASDAQ 100 intraday massiv an Wert eingebüßt hatten. An und für sich stellt diese Reaktion keine Überraschung dar, Aktien der FAANG-Gruppe sind zuletzt sehr stark gelaufen und haben sichtliche Überhitzungstendenzen signalisiert. Im Falle von Alphabet lässt sich das Verhalten sogar technisch sehr gut erklären, nachdem das Papier in sein zuvor projiziertes Kursziel am 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 1.730 US-Dollar herangelaufen war. Eine Konsolidierung würde keiner dieser Werte schaden, auch Alphabet weist noch gewisses Abwärtspotenzial auf.

Überhitzt

Ob sich jetzt tatsächlich eine größere Konsolidierung einstellt, bleibt abzuwarten. Die FAANG-Aktien sind und bleiben Outperformer auf dem US-Markt und bestimmen das Bild der Hauptindizes maßgeblich mit. Dennoch lassen sich gewisse Handelsansätze auf der Unterseite ableiten, sobald Alphabet unter 1.600 US-Dollar zurücksetzt, könnten Abschläge zurück auf die Julihochs bei 1.587 US-Dollar folgen, darunter wäre sogar ein Rücklauf zurück auf die Februarstände von 1.530 US-Dollar vorstellbar. Ein derartiger Ansatz ist jedoch nicht ganz ungefährlich, Papiere dieser Art neigen zu nur sehr kurzfristigen Konsolidierungen. Bei einem Anstieg über 1.650 US-Dollar auf Wochensicht könnten auch schon wieder die aktuellen Jahreshochs bei 1.726 US-Dollar in den Fokus der Käufer geraten. Aber erst darüber kann weiteres Rallyepotenzial an 1.820 US-Dollar abgeleitet werden.

Widerstände: 1.643; 1.663; 1.685; 1.706; 1.726; 1.755 US-Dollar

Unterstützungen: 1.607; 1.587; 1.575; 1.549; 1.530; 1.478 US-Dollar

Alphabet in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.09.2019 – 03.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US02079K3059

Alphabet in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 31.08.2015 – 03.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US02079K3059

