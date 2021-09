Alstria Office: Aktie bekommt nach gleich zwei Abstufungen Schlagseite – Goldman Sachs und Morgan Stanley sehen größtes Potenzial ausgereizt

Das Immobilienunternehmen Alstria Office hat im heutigen Handel eine doppelte Breitseite abbekommen, da sowohl Goldman Sachs als auch Morgan Stanley ihre Kaufempfehlungen gestrichen haben.

Die Papiere büßten bis zum frühen Nachmittag 3,5 Prozent auf 16,63 Euro ein und hielten die Schlusslaterne im MDax der mittelgroßen Börsentitel. Vor sechs Wochen war die Aktie nur knapp an einem Rekordhoch gescheitert und hatte anschließend auf hohem Niveau konsolidiert.

Aufwärtspotenzial größtenteils ausgereizt

Beide Banken argumentierten vor allem mit dem seit Jahresbeginn starken Kursverlauf der Papiere. Um 16,5 Prozent ging seit Jahresbeginn für Alstria Office nach oben, etwas mehr als für den europäischen Immobiliensektor . Im Hoch von 18,84 Euro Mitte Juli hatte das Kursplus für Alstria Office sogar gut 27 Prozent betragen.

Zwar erhöhten sowohl Jonathan Kownator von Goldman Sachs als auch Bart Gysens von Morgan Stanley ihre Kursziele auf 18 beziehungsweise 17 Euro. Damit haben Alstria Office aber kaum noch Aufwärtspotenzial. „Seit wir Alstria Office am 10. Dezember auf die Kaufliste genommen haben, sind die Aktien um mehr als 20 Prozent gestiegen“, schrieb Kownator.

Bart Gysens von Morgan Stanley sieht aber am deutschen Immobilienmarkt keine Wolken aufziehen: „Wir rechnen nicht mit signifikanten Wertberichtigungen in Deutschland, vor allem nicht in den Großstädten“. Deutschland bleibe ein sicherer Hafen angesichts eines überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums, selbst wenn der von Covid-19 ausgehende Druck sich verstärken sollte.

onvista-Redaktion: Alstria Office bewegt sich nach dem starken Lauf der letzten Monate genau im Rahmen einer fairen Bewertung innerhalb eines Sektors, der aufgrund der Marktlage für Immobilien weiterhin für starke Geschäfte sorgen wird. Das größte Aufwärtspotenzial ist vorerst abgeschöpft, eine Schwächephase bahnt sich jedoch ebenfalls nicht an. Investierte Anleger lassen den Wert laufen und nehmen Gewinne aus frühen Einstiegen mit.

