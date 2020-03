Aluminium: Folgeverkaufssignal aktiviert

Der Aluminiumpreis klammerte sich in den letzten Wochen noch an seine letzte markante und mittelfristige Unterstützung von 1.700 USD, hat diese im Zuge der fortgesetzten Abgaben an den Finanzmärkten jedoch aufgegeben, wodurch nun ein klares Folgeverkaufssignal etabliert worden ist.

Noch Anfang 2018 notierte der Aluminiumpreis bei 2.602 US-Dollar je Tonne, von diesen Höchstständen hat sich das Industriemetall in den letzten Jahren jedoch sichtlich wieder entfernt und ist auf die Unterstützung um 1.700 US-Dollar zurückgekehrt. Entsprechende Überkapazitäten und eine sich abschwächende Nachfrage nach einem 10-jährigen Bullenmarkt hielten das Metall zuletzt in einer Preisspanne zwischen der Unterstützung von 1.700 und auf der Oberseite von 1.800 US-Dollar fest. Die Corona-Krise verschaffte den Abwärtstrend in den letzten Tagen aber noch einmal. Der Bruch des Supports bei 1.700 US-Dollar hat nun weitere Verkaufssignale aktiviert, in einem ersten Schritt sind rückläufige Preise für Aluminium bis in den Bereich von 1.510 US-Dollar zu favorisieren. Darunter könnte sich die Abwärtsspirale sogar auf den Unterstützungsbereich aus Ende 2015 bei 1.424 US-Dollar ausweiten. Nur eine rasche Wiederkehr mindestens über die Kursmarke von 1.700 US-Dollar könnte für kurzfristige Entspannung und anschließende Gewinne in den Bereich von 1.800 US-Dollar sorgen. Diese Hoffnung schwindet jedoch mit weiter nachlassenden Aktienmärkten, wie sie sich auch zu Beginn dieser Woche präsentieren. Die Corona-Krise dürfte die Weltwirtschaft noch eine Weile lang auf niedrigen Touren halten, die Nachfrage entsprechend schwächer ausfallen. Aluminium (Linienchart in US-Dollar) Tendenz: Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.600 // 1.660 // 1.700 // 1.723 // 1.766 // 1.800 Unterstützungen: 1.581 // 1.553 // 1.541 // 1.500 // 1.470 // 1.424 Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Weitere News und Analysen finden Sie auch direkt auf Boerse-Daily.de.