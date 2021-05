AMAZON im Big Picture - Was ist da eigentlich los ?!

Amazon .com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 3.223,070 $ (NASDAQ)

Seit Juli 2020 läuft die Aktie in einer Seitwärtsrange zwischen 2.870 und 3.550 USD. Eine Range ist ein Seitwärtstrendkanal. Wie ein Pingpong-Bällchen springt der Kurs zwischen 2.870 und 3.550 USD hin und her. Eine Range ist technisch ein neutraler Zustand, eine Warteposition. Anleger sind im größeren, langfristigen Kontext weder bereit zu kaufen und noch verkaufen. Die Folge: Es bilden sich Ranges aus. Range-Trader kaufen bei Erreichen der Range-Unterkante bei 2.870 USD, sie verkaufen bzw. shorten bei Erreichen der Oberkante bei 3.550 USD. Für diejenigen, die bevorzugt größere Trendbewegungen handeln, wird es erst wieder interessant, wenn Amazon überzeugend über 3.550 USD ansteigen und nach oben ausbrechen kann. Als aktiver Anleger denke ich immer in allen möglichen Scenarien. Also sollte ein mögliches bärisches Scenario nicht unerwähnt gelassen werden: Eine Aufgabe der Preismarke von 2.870 USD. Klar, das hat niemand auf dem Radar, wirklich niemand, ich möchte nur die Konsequenzen aus technischer Sicht skizzieren. Ein Bruch der 2.870 USD Marke könnte einen größeren Sell Off einleiten.

Wichtige Tradingregel: Du musst warten können. Warten auf eine echte Gelegenheit, Warten auf das tatsächliche konkrete Signal. Wartenkönnen, wenn alle anderen kaufen oder verkaufen.

Die Kunst des Wartenkönnens

Aktive Anleger sollten sie beherrschen! Ich vergleiche uns Trader mit Greifvögeln, die lange hoch oben im Himmel ihre Kreise ziehen und die Szenerie beobachten. Sie stoßen erst dann auf ihre Beute herunter, wenn das Chance/Risiko Verhältnis gut oder sehr gut ist. Erst dann, wenn sie die Beute sehen. Viele Einsteiger kaufen bereits, bevor die Signale konkret vorliegen. Es ist die Gier, die sie treibt und unvernünftige Dinge machen lässt.

Können Sie das ? Einige Tage von der Seitenlinie einfach nur zuschauen ? Einige Wochen von der Seitenlinie zuschauen ? Im Extrem sogar einige Monate von der Seitenlinie zuschauen ? Wartenkönnen, bedeutet nicht, dass man gar nichts macht. Man kann während des Wartens aber die Positionsgrößen stark verringern und lediglich mit kleiner Size handeln, bis sich wieder echte große Chancen ergeben. Wer Warten kann und phasenweise nur mit kleiner Size handelt, steht weniger verwundbar mit Positionen im Markt. In dem Moment, in dem ein Trade eröffnet wird, ist man als aktiver Anleger verwundbar. Die Position kann gegen einen laufen. Es gibt Marktphasen, in denen Kapitalerhalt im Fokus stehen sollte, und es gibt Marktphasen, in denen es sich lohnt, mit großer Size hochkonzentriert im Markt zu stehen, um Profit zu erzielen.

Auch die Katze ist ein Jäger.

Auch die Katze wartet diszipliniert und geduldig, bis sich eine echte Gelegenheit für sie ergibt.

